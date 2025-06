Par Sylvia Chebet

Le concept de vulnérabilité partagée est très fort. Qu'il s'agisse de personnes qui luttent contre la dépendance ou de celles qui cherchent à tourner la page après avoir vécu des tragédies personnelles, la reconnaissance de l'interdépendance des vulnérabilités est souvent le premier pas vers la catharsis.

Dans un contexte plus large, la pandémie a rappelé brutalement que l'interconnexion transcende les frontières géographiques, les idéologies et le bien-être individuel.

Les ravages de cette crise sanitaire mondiale ont également prouvé que la sécurité future dépend d'un bouclier collectif forgé par la collaboration. Mais comme l'a montré la 77e Assemblée mondiale de la santé qui s'est achevée à Genève, le consensus n'est pas chose aisée.

Après deux ans de négociations pour parvenir à un accord mondial sur la gestion des futures pandémies, l'ébauche d'un tel pacte pourrait maintenant être prolongée en raison du statu quo de Genève.

L'initiative remonte à 2021, lorsque l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été chargée de superviser les négociations visant à déterminer comment le monde pourrait mieux partager les ressources limitées et arrêter efficacement les futures pandémies ou y répondre.

La date limite pour la rédaction d'un traité sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie était la dernière Assemblée mondiale de la santé, qui a réuni les ministres de la santé des 194 États membres de l'OMS.

Toutefois, à la fin de l'assemblée, Roland Driece, coprésident du comité de négociation de l'OMS pour l'accord, a reconnu que les pays ne pouvaient pas se mettre d'accord immédiatement sur un projet.

"Nous ne sommes pas là où nous espérions être lorsque nous avons entamé ce processus", a-t-il déclaré, ajoutant que la finalisation d'un accord international sur la réponse à une pandémie était essentielle "pour le bien de l'humanité".

Maziko Matemba, activiste de la santé au Malawi, qui a assisté à la conférence, faisait partie de ceux qui espéraient une avancée.

Le Malawi, situé en Afrique de l'Est, fait partie des pays du continent qui ont le plus souffert de la propagation du virus Covid-19 en raison de problèmes allant d'un financement inadéquat des soins de santé à une grave pénurie de personnel qualifié.

"Un traité sur les pandémies, s'il est signé, doit refléter la réalité du terrain. S'il n'est pas bien formulé, l'objectif de l'accord ne sera pas atteint", explique M. Matemba à TRT Afrika.

Un optimisme prudent

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reste optimiste quant à la conclusion d'un traité.

Lors de son allocution au dernier jour des négociations, il a insisté sur le fait que "ce n'est pas un échec. Nous allons tout essayer - en croyant que tout est possible - et faire en sorte que cela se produise parce que le monde a toujours besoin d'un traité sur les pandémies".

Precious Matsoso, également coprésidente du comité de négociation de l'OMS pour la proposition de traité sur les pandémies, a abondé dans le sens de M. Ghebreyesus.

"Nous veillerons à ce que cela se produise, car la prochaine pandémie ne nous épargnera pas", a-t-elle déclaré. Le projet de traité initialement proposé visait à combler les lacunes dans l'accès aux vaccins Covid-19 entre les pays développés et les pays en développement.

Toutefois, des divergences concernant la diffusion d'informations sur les nouveaux agents pathogènes et le partage des technologies permettant de les combattre auraient bloqué les négociations.

Le dernier projet propose que l'OMS reçoive 20 % de la production de produits liés à la pandémie, tels que les tests spécialisés, les traitements et les vaccins. Il invite également les pays à divulguer les accords qu'ils ont conclus avec des entreprises privées.

La plupart des pays en développement estiment qu'il est injuste de devoir fournir des échantillons de virus pour contribuer à la mise au point de vaccins et de traitements, alors qu'ils n'ont pas les moyens de se les procurer lorsque ceux-ci sont mis en œuvre.

Les défis du financement

Pour M. Matemba, le financement est une question épineuse. "L'origine des fonds est un sujet controversé", explique-t-il à TRT Afrika.

"Comment faire en sorte qu'il y ait plus d'argent pour la santé, mais aussi plus de santé pour l'argent ?", s'interroge Matemba, qui faisait partie d'un groupe d'experts sur le climat et la santé lors de la conférence, estimant que la santé publique est à l'épicentre de tous les défis mondiaux et qu'elle affecte l'Afrique de manière disproportionnée.

"Dans le cas du Malawi, nous n'avons pas encore récupéré de l'impact du cyclone Freddy. Les efforts de secours ont été paralysés principalement par le manque de financement", déclare-t-il.

Le cyclone Freddy a frappé en mars 2023 et a duré 36 jours, laissant environ 500 000 personnes déplacées au Malawi et endommageant des biens publics et privés d'une valeur de près d'un milliard de dollars américains.

