Par Charles Mgbolu

Le conte de fées du chef ghanéen Ebenezer Smith, qui est entré dans le Livre Guinness des records (GWR) après deux tentatives de cuisson et une conférence de presse virale, a connu une fin dramatique.

Mardi, les médias locaux du Ghana ont été inondés d'informations selon lesquelles le chef Smith avait battu le record du plus long marathon culinaire réalisé par un individu.

M. Smith s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Accra : "Aujourd'hui est un jour dont je me souviendrai toujours. Je suis incroyablement humble et honoré de me tenir devant vous aujourd'hui en tant que détenteur du record du monde Guinness".

M. Smith a également présenté un "certificat de GWR" attestant de son record, et son histoire est devenue virale.

Mais dans un rebondissement choquant de cette histoire qui a plongé les fans ghanéens dans une joie indescriptible, GWR a nié avoir jamais approuvé Smith en tant que détenteur du record du cook-a-thon.

GWR a également déclaré que le certificat présenté par Smith lors de sa conférence de presse était un faux.

"Non, ce n'est pas du tout vrai. Il ne détient pas le titre de GWR, et ce n'est pas notre certificat. C'est le détenteur actuel et véritable du record qui l'est : Le plus long marathon de cuisine (individuel) est de 119 h 57 min 16 s et a été réalisé par Alan Fisher (Irlande) à Matsue, Shimane, Japon, du 28 septembre au 3 octobre 2023", a déclaré le GWR dans un communiqué.

M. Smith a déclaré avoir reçu le prix après avoir cuisiné pendant 820 heures et 25 minutes entre le 1er février et le 6 mars 2024.

Sur son site officiel, GWR affirme que "le plus long marathon de cuisine (individuel) est de 119 h 57 min 16 s et a été réalisé par Alan Fisher (Irlande) à Matsue, Shimane, Japon, du 28 septembre au 3 octobre 2023".

GWR a également désactivé la catégorie marathon de cuisine sur son site web, avec un message indiquant "Ce record est actuellement inactif et aucune candidature n'est acceptée pour ce record".

Le chef Ebenezer Smith a fait sa tentative infructueuse après qu'un autre chef ghanéen, Failatu Abdul Razak, a essayé et échoué.

Dans une interview accordée à Hitz FM, basée à Accra, le 3 juillet 2024, le manager de Chef Ebenezer Smith, Benny, a déclaré qu'il n'avait pas connaissance des déclarations de GWR et qu'il avait en sa possession un courriel officiel de GWR déclarant que Chef Smith était le détenteur du record du monde.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp