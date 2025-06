L’agression israélienne sur la bande de Gaza, les menaces d’Israël contre le Liban, les relations bilatérales ainsi que les questions d’ordre régional et international ont été discutées lors d’une rencontre entre Recep Tayyip Erdogan et l'Émir du Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Les deux dirigeants se sont réunis à Astana, la capitale du Kazakhstan, où se tient le 24e sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, indique jeudi un communiqué de la direction de la communication.

Le président Erdogan a mis en exergue, lors de la rencontre, les dangers que représente la propagation de l'agression israélienne dans la région.

Le chef de l’État turc a réitéré son appel à la communauté internationale, et en particulier au monde islamique, pour prendre des mesures concrètes et mener incessamment des actions concertées, afin de mettre un terme à cette dérive et empêcher Israël de poursuivre ses crimes.

Évoquant la catastrophe humanitaire qui sévit à Gaza, le président Erdogan a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour assurer la livraison ininterrompue de l'aide aux populations du territoire palestinien, s’engagent au nom de la Turquie à poursuivre ses actions à cet égard.

Le président turc avait, auparavant, rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, mercredi à Astana, pour discuter de questions bilatérales et mondiales à l’ordre du jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai.

Les deux leaders ont également passé en revue les projets de coopération entre la Turquie et la Russie, notamment la construction de la centrale nucléaire d'Akkuyu.

Ce projet, dont la mise en œuvre est prévue à Sinop, sur les rives de la mer Noire, sera la deuxième centrale nucléaire de Turquie, après celle situé dans le sud, également réalisée dans le cadre d'un partenariat avec Moscou.

Erdogan s’est félicité des progrès réalisés dans les "projets stratégiques" conjoints ainsi que l’accroissement du nombre de touristes russes qui se rendent en Turquie avec un nombre record de 6,7 millions de touristes russes en Turquie l'année dernière.

