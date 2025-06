Par Pauline Odhiambo

Trois éléments ressortent des œuvres de Faithe Turner : la polyvalence des femmes noires, leur détermination à réussir contre vents et marées et le magnifique motif de papillon qui marque la signature de l'artiste.

De nombreux sujets féminins dans les peintures de Faithe n'ont souvent pas d'yeux. C'est une autre caractéristique frappante de son travail artistique : les quelques œuvres qui comportent des yeux sont intentionnellement peintes fermées, comme pour souligner la valeur de la réflexion intérieure et de l'acceptation de soi.

"Je ne me concentre que sur les lèvres et le nez parce que mon art est centré sur les femmes noires, et ce sont les deux caractéristiques qui sont souvent ridiculisées comme étant trop grandes ou trop larges", explique Faithe à TRT Afrika.

"Alors que les femmes noires se sentent souvent peu sûres de leurs traits, les femmes d'autres races peuvent gonfler leurs lèvres et être félicitées pour cela", ajoute l'artiste numérique autodidacte dont la mère est originaire d'Haïti.

"Je veux que les femmes noires voient la beauté de leurs traits sans être distraites par les yeux".

Cheveux de bébé

Les femmes noires sont connues pour porter leurs cheveux dans des styles différents, et de nombreuses peintures de Faithe font l'éloge apparent de ces coiffures.

Mais sa motivation à peindre principalement les traits des femmes noires provient d'une expérience personnelle avec sa propre fille.

"Lorsque ma fille avait environ cinq ans, elle était scolarisée dans une école fréquentée majoritairement par des élèves hispaniques. Un jour, elle est rentrée à la maison en disant qu'elle détestait ses cheveux bouclés et qu'elle voulait qu'ils soient lisses comme ceux des filles hispaniques de son école", raconte cette mère de deux enfants.

"Nous avons eu une conversation pour l'aider à voir à quel point ses propres cheveux étaient beaux, et cela m'a fait penser à d'autres petites filles noires, ainsi qu'à des femmes adultes, qui ressentent la même chose à propos de leurs cheveux en raison d'un traumatisme passé dans leur enfance", ajoute l'artiste basée à New York.

"Après cette conversation, mon art a évolué et j'ai commencé à faire de l'art pour les femmes noires".

Faithe est devenue très douée pour reproduire numériquement la netteté et la texture des tresses, des tissages, des locks et des coiffures tressées, ainsi que les mèches gominées de "cheveux de bébé" le long de la racine des cheveux, qui figurent souvent en bonne place dans les coiffures de nombreuses femmes noires.

Mélange de couleurs

Ses peintures sont également réalisées dans des tons bruns riches afin de mettre en valeur les différents tons de peau des femmes noires et leurs préférences en matière de couleur de cheveux.

L'effet est hyperréaliste et rappelle les affiches photographiques qui ornent les murs de nombreux salons de coiffure dans les communautés noires du monde entier, et à partir desquelles les clientes peuvent choisir la coiffure qu'elles préfèrent.

L'art traditionnel et l'art numérique requièrent néanmoins des compétences spécifiques.

Alors que l'art traditionnel implique la maîtrise de techniques telles que les coups de pinceau manuels et les mélanges de couleurs, l'art numérique nécessite des connaissances expertes sur la manière d'utiliser divers outils logiciels pour créer différents effets.

Bien que l'art numérique existe depuis les années 1960, les gens ont souvent tendance à remettre en question sa légitimité, selon le forum Artsper.

Comme l'art traditionnel, l'art numérique s'appuie sur des pratiques artistiques traditionnelles, telles que la peinture, le dessin et la sculpture.

Mais certains affirment que les outils technologiques facilitent la peinture numérique à tel point qu'elle s'apparente à de la tricherie - une notion que Faithe réfute avec véhémence.

"Je crée mon art à l'aide d'une souris et d'un pinceau (numérique) sur l'écran, mais cela reste de la peinture. Cela demande toujours beaucoup d'habileté et c'est toujours très difficile à faire", déclare la diplômée du New York Art Institute.

"Je me suis améliorée avec le temps, mais cela peut encore prendre du temps, en particulier pour les coiffures, car les têtes des sujets sont très petites et nécessitent plus de détails".

Le flair artistique

Au départ, Faithe souhaitait devenir styliste de mode, mais elle a changé de cap et s'est tournée vers le graphisme sur les conseils d'un conseiller pédagogique.

"Je fabriquais des vêtements, mais on m'a dit que mes centres d'intérêt me destinaient à la conception graphique", explique-t-elle. "Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pendant un certain temps comme graphiste jusqu'à ce que je me rende compte que ce métier n'offrait pas vraiment la marge de manœuvre créative que je souhaitais".

"En tant qu'artistes, nous avons besoin de la liberté de créer ce que nous voulons. C'est pourquoi j'ai décidé d'abandonner le graphisme et de me lancer dans l'art pour moi-même", confie t-elle.

Comme beaucoup d'artistes, Faithe a commencé à s'intéresser aux arts dès l'enfance.

"J'ai encore des livres remplis des nombreux dessins que j'ai faits lorsque j'étais enfant, à partir de la maternelle. J'ai dessiné toute ma vie. Déjà à l'époque, je dessinais surtout tout ce qui avait trait aux femmes et à la mode".

Son sens artistique s'est toujours révélé, même dans les différents emplois qu'elle a occupés avant de devenir une artiste à plein temps.

"J'ai travaillé comme enseignante pendant un certain temps et je créais toujours des œuvres d'art pour diverses activités scolaires. Mes collègues me demandaient toujours pourquoi je ne faisais pas de l'art professionnellement. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été une artiste, mais je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux".

Le saut de la foi

Il a fallu une crise de santé pour que Faithe prenne enfin son art au sérieux.

"Mon père a subi cinq attaques cérébrales qui l'ont amené à faire des allers-retours à l'hôpital. Cela m'a entraînée dans une spirale descendante, et c'est en le voyant souffrir que j'ai commencé à créer des œuvres d'art. J'ai reçu de très bons échos lorsque j'ai publié mes œuvres sur les réseaux sociaux, ce qui m'a encouragée à créer ma propre entreprise".

Sa marque "Faithe with an E" a vu le jour en 2019.

Elle travaille désormais à temps plein à la fabrication d'articles tels que des journaux, des t-shirts, des agendas numériques, des autocollants, des impressions sur toile, des posters et des papiers peints.

Beaucoup de ces articles contiennent des affirmations positives et portent sa signature en forme de papillon.

"Les papillons représentent la résilience et la croissance", indique t-elle à TRT Afrika.

"Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai traversé beaucoup de choses contre lesquelles j'ai dû me battre, et cette signature me rappelle que, tout comme le papillon émerge d'une chenille, de belles choses peuvent aussi naître de périodes difficiles".

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp