L’armée nigérienne a annoncé, jeudi 4 juillet, avoir tué ‘’plus de 100 terroristes’’ lors d’opérations aériennes et terrestres.

Dans son dernier bulletin, l’armée du Niger a souligné que ‘’les opérations terrestres et aériennes se [poursuivaient] pour neutraliser le groupe terroriste responsable de l’attaque de Tassia’’.

Le 25 juin, 20 soldats et un civil avaient été tués dans une attaque perpétrée par ‘’une coalition de groupes armés’’ près du village de Tassia, dans le département de Téra, à l’ouest du Niger.

Selon l’armée nigérienne, ‘’plusieurs dizaines de terroristes’’ ont été abattus lors de la riposte contre cette attaque meurtrière.

Un raid mené à Kolman et des fouilles effectuées sur les marchés de Dougouro et Bankilaré, trois villes situées dans la zone de Téra, ‘’ont permis de neutraliser huit terroristes et d’en arrêter dix-neuf autres’’, et ce, entre dimanche 30 juin et mercredi 3 juillet, a indiqué l’armée nigérienne dans son bulletin.

Lundi 1er juillet, ‘’au moins 20 terroristes sont morts et leur logistique détruite’’ lors d’une frappe ‘’de drone contre leur base’’, dans une vallée située à environ 4 km au nord de Kokoloko, à la frontière du Burkina Faso.

L’armée avait déjà indiqué mercredi 26 juin, avoir neutralisé ‘’une trentaine de terroristes’’ dans la même région et ‘’détruit leurs moyens de guerre’’ lors d’un raid aérien.

Le département de Téra est situé dans la région de Tillabéri, au sein de la zone dite des ‘’trois frontières’’ entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cette zone est devenue un repaire pour les groupes armés sahéliens affiliés à Daech et Al-Qaïda.

Le sud-est du Niger est le théâtre de violences perpétrées par les organisations terroristes Boko Haram et Daech en Afrique de l’Ouest.

