Le second tour décisif de l'élection présidentielle iranienne a débuté ce vendredi entre le candidat réformateur, Masoud Pezeshkian, et le conservateur, Saïd Jalili.

Le vote a démarré à 08 h 00 du matin et devrait se poursuivre jusqu'à 18 h 00, heure locale.

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a voté dans l'urne placée dans la salle Hosseiniya Imam Khomeini à Téhéran.

Dans la mesure où aucun des deux candidats n'avait pu obtenir plus de 50 % des voix, le résultat de la course présidentielle devrait être décidé par ce deuxième tour entre Pezeshkian et Jalili, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour, qui s'est tenu le 28 juin dernier.

Au premier tour, Pezeshkian a obtenu 42,5 % des suffrages, alors que son rival Jalili en a obtenu 38,6 %.

Les élections présidentielles ont été organisées après la mort du président iranien, Ebrahim Raïssi, de son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et de la délégation qui les accompagnait dans un crash d'hélicoptère dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, alors qu'ils revenaient de la cérémonie d'inauguration d'un barrage à la frontière avec l'Azerbaïdjan le 19 mai.

Dans un sondage d’opinion réalisé par l’Agence des étudiants iraniens, le 3 juillet, auprès d’un échantillon de 3 660 citoyens iranien dans tout le pays, Pezeshkian a obtenu 49,5 % de soutien, assez loin devant Jalili qui a reçu 43,9 % d’avis favorables des participants au sondage.

Les premiers résultats de l’élection présidentielle iranienne devraient être publiés ce soir à minuit (heure locale), et les résultats définitifs devraient être annoncés dans la journée du samedi.

