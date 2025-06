Emmanuel Macron, le plus jeune président de l'histoire de la France, est connu sur la scène internationale pour ses efforts diplomatiques inlassables et ses initiatives pro-européennes. Pourtant, nombreux sont ceux qui se demandent aujourd'hui comment celui qui était présenté comme un virtuose de l'économie parviendra à garder les rênes du pays alors que le scenario d'une cohabitation avec un Premier ministre issu d'un parti rival se dessine avec des traits très prononcés.

À 46 ans, Macron ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2027, le nombre de mandats étant limité à deux quinquennats successifs en France, et la question de son avenir politique semble donc émaillée d'une grande interrogation.

Avant d'aller aussi loin, il semble clair que quelle que soit l'issue du second tour de dimanche, elle ne devrait pas être une bonne nouvelle pour M. Macron. Les médias français ont récemment décrit une atmosphère de "fin de règne" au palais présidentiel de l'Élysée. Les sondages suggèrent en effet que l'alliance centriste de M. Macron se dirige vers une défaite lors du second tour de dimanche, après être arrivée en troisième position une semaine plus tôt.

"Il semble qu'au premier tour, les Français aient voulu punir leur président", a déclaré Dominique Moïsi, analyste politique basé à Paris, à l'Associated Press sur le sujet.

Le danger de la cohabitation

Si le Rassemblement national d'extrême droite et ses alliés remportent la majorité au Parlement, le président centriste se retrouvera dans la situation délicate de devoir travailler avec un Premier ministre nationaliste et anti-immigration. Dans le cas contraire, M. Macron pourrait être contraint de chercher un moyen de former un gouvernement opérationnel, éventuellement en proposant un accord à ses rivaux de gauche.

Dans tous les cas, il ne serait plus en mesure de mettre en œuvre ses propres projets, qui reposent sur des politiques pro-entreprises destinées à stimuler l'économie française."Nous sommes dans l'inconnu, car les gouvernements de coalition ne sont pas une tradition française.", a ajouté M. Moïsi.

À l'étranger, M. Macron apparaissait comme un acteur mondial de premier plan, connu pour son activisme diplomatique incessant. Il s'est fortement impliqué dans les mesures occidentales prises pour soutenir l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022.

Au Moyen-Orient, la France a encouragé les efforts diplomatiques avec ses partenaires arabes. Au début de l'année, Emmanuel Macron a également exposé sa vision de l'Union européenne, exhortant le bloc des 27 nations à construire sa propre défense robuste et à entreprendre des réformes commerciales et économiques majeures afin de rivaliser avec la Chine et les États-Unis.

Pour y parvenir, le gouvernement français a mis en place des réformes commerciales et économiques majeures afin de concurrencer la Chine et les États-Unis.

La Constitution française confère au président certains pouvoirs en matière de politique étrangère, d'affaires européennes et de défense. Mais la répartition des pouvoirs avec un Premier ministre issu d'un parti rival reste floue et, sans le soutien d'un gouvernement, le rôle de M. Macron pourrait s'avérer limité.

Les politiques pro-entreprises de Macron ont fait baisser le chômage, mais sont restées controversées.

Le poste de Président est la première fonction élue de M. Macron. Alors qu'il était âgé d'une trentaine d'années, il a quitté son poste de banquier chez Rothschild pour devenir le conseiller économique du président socialiste François Hollande, travaillant pendant deux ans aux côtés de ce dernier au palais présidentiel.

Puis, en tant que ministre de l'Économie dans le gouvernement de M. Hollande de 2014 à 2016, il a promu un ensemble de mesures, notamment en autorisant davantage de magasins à ouvrir le dimanche et le soir et en ouvrant les secteurs réglementés de l'économie.

Élu président pour la première fois en 2017 après avoir quitté les socialistes, Emmanuel Macron était alors un nouveau venu en politique, âgé de 39 ans et couronné de succès. Il a cherché à rendre le marché du travail plus flexible et a adopté de nouvelles règles pour que les chômeurs aient plus de mal à réclamer des allocations. Son gouvernement a également réduit les impôts des entreprises afin de stimuler l'embauche.

En 2018, les manifestations antigouvernementales des gilets jaunes ont rapidement éclaté pour dénoncer l'injustice sociale perçue, ce qui a valu à M. Macron d'être surnommé le "président des riches". Il est encore perçu par beaucoup comme arrogant et déconnecté des gens ordinaires.

Les opposants de gauche ont accusé Macron de détruire les protections des travailleurs. M. Macron a fait valoir que le chômage est passé de plus de 10 % à 7,5 % aujourd'hui et que la France a été classée comme le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers au cours des dernières années.

Réélu en 2022 en battant pour la deuxième fois consécutive sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, Macron a ensuite perdu sa majorité parlementaire, même si son alliance centriste a remporté la plus grande partie des sièges à l'Assemblée nationale.

Il s'est ensuite efforcé de faire passer un projet impopulaire de relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, ce qui a provoqué des mois de manifestations massives qui ont porté atteinte à son leadership. L'année dernière, des émeutes ont éclaté dans des centaines de villes et de villages après qu'un adolescent a été abattu par la police.

Les résultats des législatives de dimanche avec le spectre d'une cohabitation à la tête de l'état d'un Macron et d'un Premier Ministre d'opposition promet dores et déjà des lendemains encore moins calmes pour le président qu'une partie de l'opposition française appelle '' Napoléon''.

