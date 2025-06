Par Brian Okoth

Le Fonds monétaire international (FMI) est accusé d'imposer des conditions difficiles aux pays en développement - dont la plupart se trouvent en Afrique - en échange de prêts.

Ces conditions seraient lourdes de conséquences pour les pays emprunteurs, notamment en ce qui concerne la gouvernance interne, l'endettement des pays et la création d'un plus grand nombre de pauvres.

Kenneth Rogoff, un professeur américain qui a travaillé comme économiste en chef du FMI, affirme que le prêteur accorde des prêts à des pays dont le ratio dette/PIB explose.

En d'autres termes, le FMI accorde des prêts à des pays déjà aux prises avec des dettes existantes.

Insoutenable

M. Rogoff a donné l'exemple du Ghana, qui était déjà en situation de surendettement en 2021, mais auquel le FMI a accordé un prêt d'un milliard de dollars pour le redressement post-COVID-19.

Le FMI, dans son rapport d'évaluation du Ghana en juillet 2021, a déclaré : "Tout en notant que les risques pesant sur la capacité de remboursement du Ghana ont augmenté, les administrateurs du FMI conviennent qu'ils sont encore gérables."

En mai 2023, le FMI a accordé au Ghana un prêt de 3 milliards de dollars, bien qu'il ait qualifié la dette du pays d'"insoutenable".

Le financement a été prolongé après que le Ghana a fait défaut sur des prêts de 30 milliards de dollars en décembre 2022.

Des conditions de prêt difficiles

Mais alors même que le FMI est accusé de faire sombrer les pays surendettés, les questions relatives à ses conditions de prêt très strictes continuent d'être posées.

Lors des manifestations meurtrières qui ont eu lieu récemment au Kenya, les manifestants, pour la plupart des jeunes, ont accusé le FMI d'être impliqué dans le projet de loi de finances 2024, qui aurait augmenté le coût des serviettes hygiéniques importées, ainsi que celui des téléphones portables et des motocyclettes.

Dans le projet de loi de finances, qui a depuis été rejeté, le Kenya cherchait à lever 346 milliards de shillings (2,7 milliards de dollars) de recettes supplémentaires. Le président William Ruto a déclaré que cet argent supplémentaire permettrait d'améliorer les soins de santé, l'éducation et l'agriculture au Kenya, entre autres secteurs.

Le Kenya et le FMI sont en pourparlers pour que le prêteur accorde un nouveau crédit au pays d'Afrique de l'Est.

Une image "gravement écornée"

Le bailleur de fonds aurait posé certaines conditions, notamment l'augmentation des recettes, avant d'accorder des prêts au pays d'Afrique de l'Est.

Macharia Munene, professeur d'études internationales à la United States International University-Africa au Kenya, estime que l'image du FMI auprès des Kényans a été "gravement écornée" à la suite des récents événements.

"Les fonctionnaires du FMI devraient repenser leur stratégie et faire preuve de plus de souplesse dans leurs relations avec les gouvernements, en particulier ceux des pays en développement", a déclaré M. Munene à TRT Afrika.

"La situation au Kenya a prouvé que l'implication du FMI dans la gouvernance interne des pays n'est pas bien perçue. Le FMI devrait essayer de ne pas donner l'impression qu'il impose certaines conditions aux gouvernements", a ajouté M. Munene.

Des allumettes sur des explosifs

En juin 2023, le président tunisien Kais Saied a rejeté les conditions du FMI pour un renflouement de 2 milliards de dollars.

Le FMI avait demandé à la Tunisie de restructurer plus de 100 entreprises publiques et de supprimer les subventions sur les denrées alimentaires et les carburants.

En juin 2023, le président a déclaré que les conditions du FMI revenaient à "mettre une allumette sur des explosifs".

Au Kenya, en juillet 2022, le FMI a demandé au pays d'Afrique de l'Est de supprimer les subventions au maïs et au carburant introduites par le président de l'époque, Uhuru Kenyatta.

Pénurie de recettes

Dès son entrée en fonction en septembre 2022, le président Ruto a supprimé les subventions, estimant qu'elles constituaient un fardeau économique.

En décembre de la même année, le FMI a approuvé la demande de prêt de 450 millions de dollars du Kenya.

Le FMI affirme que les subventions aux combustibles fossiles sont la principale raison des fortes émissions de carbone et de la pénurie de recettes.

Dans son rapport de mai 2019, le prêteur a déclaré que s'il n'y avait pas de subventions aux combustibles, les émissions mondiales de carbone auraient été inférieures de 28 % et les recettes fiscales supérieures de 3,8 % à l'échelle mondiale.

Problèmes structurels

Le FMI affirme que ses conditions préalables, y compris les appels à plus de taxes, visent à éliminer les "problèmes structurels susceptibles d'entraver la stabilité économique."

En moyenne, il y a environ 25 conditions avant qu'un prêt du FMI ne soit approuvé.

Une étude réalisée par des chercheurs des universités de Cambridge et d'Oxford a montré qu'entre 1995 et 2014, les conditions imposées par le FMI aux pays d'Afrique de l'Ouest ont conduit les gouvernements de ces pays à réduire le budget des soins de santé.

Le FMI accorde deux types de prêts : un "accord de prêt" et un "prêt direct". Un accord de prêt exige de l'emprunteur qu'il remplisse des conditions avant d'obtenir un prêt, tandis qu'un prêt direct n'a pas de conditions préalables.

Les personnes vivant dans la pauvreté

Au début des années 1980, de nombreux dirigeants africains ont contracté des prêts auprès du FMI et de la Banque mondiale. Des conditions, notamment des réductions des dépenses sociales, ont été fixées.

Un rapport de la Banque mondiale a ensuite montré que le nombre de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour en Afrique subsaharienne avait doublé entre 1981 et 2001, passant de 164 millions à 316 millions.

Les fonds du FMI proviennent principalement des 190 pays membres du prêteur.

Chaque membre se voit attribuer une quote-part, c'est-à-dire le montant maximum qu'il peut verser en fonction de la classification de son économie par le FMI. Les pays développés ont des quotes-parts beaucoup plus élevées.

Pouvoir de vote

Par exemple, la quote-part des États-Unis s'élève à plus de 830 000, tandis que celle du Kenya est de 6 900.

Les quotes-parts sont également un facteur déterminant du pouvoir de vote au FMI.

Les États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni détiennent le plus grand nombre de parts.

Le FMI tire également ses revenus des intérêts qu'il perçoit sur les prêts. À l'heure actuelle, le prêteur prélève un taux d'intérêt annuel de plus de 8 %.

Monnaies standard

Les États membres riches peuvent injecter davantage de fonds dans le FMI dans le cadre d'un accord appelé Nouveaux accords d'emprunt, qui constitue un autre modèle de financement pour le FMI.

Les pays qui ont besoin d'un prêt peuvent alors obtenir un financement grâce à l'argent supplémentaire injecté. Les intérêts perçus par les pays emprunteurs sont ensuite ajoutés aux quotes-parts des pays riches, ce qui augmente encore leur part.

Les pays peuvent également rembourser les prêts en utilisant de l'or. Aujourd'hui, le FMI détient plus de 2 800 tonnes d'or.

Les monnaies standard du prêteur sont le dollar américain, l'euro, le yuan chinois, le yen japonais et la livre sterling.

Les pays africains les plus endettés auprès du FMI

Actuellement, le FMI dispose de ressources financières d'une valeur d'environ 1 000 milliards de dollars.

Le montant total dû au FMI en juin 2024 s'élève à 147 milliards de dollars. Sur les 94 pays qui doivent des fonds au FMI, 48 sont africains.

L'Égypte est le pays d'Afrique qui doit le plus au FMI, avec un portefeuille de prêts de 10,3 milliards de dollars. Les autres pays africains dont les prêts sont supérieurs à 2 milliards de dollars sont l'Angola, le Ghana, le Kenya et la Côte d'Ivoire.

Les autres pays dont les prêts dépassent 1 milliard de dollars sont le Nigeria, le Cameroun, la RDC, le Maroc, le Sénégal et l'Afrique du Sud.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp