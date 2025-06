Les leaders des régimes militaires des trois pays ont annoncé cette décision lors de leur premier sommet à Niamey, la capitale du Niger, après leur retrait du bloc ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO en janvier.

Ils ont également accusé la CEDEAO d'avoir failli à son mandat et se sont engagés à consolider leur union - l'Alliance des États du Sahel (AES) - créée l'année dernière dans un contexte de relations fracturées avec les pays voisins. La CEDEAO, vieille de près de 50 ans, est devenue "une menace pour nos États", a déclaré le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchiani.

"Nous allons créer une AES des peuples, au lieu d'une CEDEAO dont les directives et les instructions sont dictées par des puissances étrangères à l'Afrique", a ajouté M. Tchiani. La réunion des trois pays frontaliers intervient la veille d'un sommet de la CEDEAO au Nigeria, au cours duquel d'autres chefs d'État de la région doivent se réunir.

Les analystes estiment que ces deux réunions témoignent de la profonde division de la CEDEAO, qui s'est imposée comme l'autorité politique suprême pour ses 15 États membres avant la décision sans précédent des trois pays de se retirer de la CEDEAO.

Malgré les efforts de la CEDEAO pour maintenir son unité, l'alliance entre les trois pays dirigés par la junte militaire restera très probablement en dehors du bloc régional alors que les tensions continuent de croître, a précisé Karim Manuel, analyste pour le Moyen-Orient et l'Afrique auprès de l'Economist Intelligence Unit.

"Les tentatives de médiation se poursuivront probablement, notamment sous l'égide de la nouvelle administration sénégalaise, mais elles ne porteront pas leurs fruits de sitôt", a ajouté M. Manuel.

Formée en septembre de l'année dernière, l'Alliance des États du Sahel a été présentée par les trois pays comme un outil leur permettant de rechercher de nouveaux partenariats avec des pays tels que la Russie et de consolider leur indépendance vis-à-vis de l'ancien dirigeant colonial, la France, qu'ils accusent d'interférer avec la CEDEAO.

Lors de la réunion de Niamey, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a réaffirmé ces préoccupations et accusé les pays étrangers d'exploiter l'Afrique. "Les Occidentaux considèrent que nous leur appartenons et que nos richesses leur appartiennent aussi. Ils pensent que c'est à eux de continuer à nous dire ce qui est bon pour nos Etats. Cette époque est révolue à jamais ; nos ressources resteront pour nous et nos populations", a clamé M. Traoré.

"L'attaque contre l'un d'entre nous sera une attaque contre tous les autres membres", a également annoncé le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta.

Lors d'une réunion des ministres régionaux jeudi, Omar Alieu Touray, le président de la Commission de la CEDEAO, a déclaré que l'organisation n'avait pas reçu "les bons signaux" concernant un éventuel retour des trois États, malgré la levée des sanctions liées au coup d'État qu'ils accusaient d'avoir provoqué leur départ.

"Assimi Goita a été nommée président de l'Alliance des États du Sahel pour un mandat d'un an", a révélé AES Info sur le réseau X.

Mais les observateurs estiment que les trois pays ne sont pas les seuls à être en colère contre la CEDEAO. Le bloc a perdu la bonne volonté et le soutien des citoyens ouest-africains, à tel point que certains ont célébré la récente vague de coups d'État dans la région, où les citoyens se sont plaints de ne pas bénéficier des riches ressources naturelles de leurs pays.

Selon Oge Onubogu, directeur du programme Afrique du groupe de réflexion Wilson Center, basé à Washington, la CEDEAO est généralement considérée comme ne représentant que les intérêts des dirigeants et non ceux des masses.