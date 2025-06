Par Firmain Eric Mbadinga

Dans les milieux professionnels, Yolanda Asumu est considérée comme une "chasseuse", c'est-à-dire une personne qui aide les organisations à attirer les jeunes talents susceptibles de leur donner un avantage concurrentiel.

En général, il s'agit d'un rôle associé à la découverte de talents, à leur développement et à leur transmission aux organisations et aux recruteurs. Il s'agit également d'aider les personnes talentueuses à tirer un revenu respectable de leurs compétences.

Yolanda a créé sa plateforme en ligne Icubefarm.com en 2015 pour servir d'intermédiaire gratuit entre les personnes ayant des compétences professionnelles vérifiées et les entreprises.

"Nous avons travaillé pour faire de cette plateforme un pont sûr, solide et efficace entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent sur le continent", explique-t-elle à TRT Afrika.

Mère des demandeurs d'emploi

Au fil du temps, elle a gagné le surnom de "mère des demandeurs d'emploi", selon ceux qui se sont engagés avec elle ou qui ont utilisé sa plateforme.

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai toujours découvert les offres d'emploi très tard, mais un jour, un ami m'a envoyé le lien d'icubefarm.

C'est ainsi que j'ai créé mon compte et que je suis allée sur la page tous les jours pour voir s'il y avait des emplois en rapport avec mon parcours universitaire.

"Un matin, j'ai vu une annonce sur la même plateforme indiquant qu'il y avait des postes vacants. Après avoir postulé, j'ai été convoquée à des entretiens, que j'ai réussis, et me voilà en train de fournir mes services en tant que stagiaire dans une entreprise locale depuis quelques mois", raconte Sandra Sibacha Bosepa, dont les compétences se situent dans le marketing numérique et le graphisme.

Icubefarm.com semble tenir tête à certains géants du recrutement, pour la plupart basés dans les capitales occidentales.

''Il est vrai que la concurrence est rude, mais notre connaissance du tissu économique local et des entrepreneurs, ainsi que notre proximité naturelle avec les demandeurs d'emploi, sont des atouts indéniables'', affirme Yolanda.

Sa plateforme en ligne a effectivement élargi ses services à toutes les fonctions liées à la gestion des ressources humaines, ajoute-t-elle.

"Avec Icubefarm.com, les demandeurs d'emploi sont recrutés uniquement sur la base de critères spécifiques, objectifs et vérifiables, tels que le niveau d'études et l'expérience professionnelle, précise-t-elle.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Concrètement, les demandeurs d'emploi créent gratuitement un profil en fournissant toutes les informations utiles à leur CV.

"Ils peuvent ensuite parcourir la liste des emplois disponibles dans des entreprises spécifiques et y postuler", ajoute-t-elle.

De leur côté, les responsables des ressources humaines qui recrutent des talents peuvent faire leur choix en se basant uniquement sur les informations figurant dans les profils des demandeurs d'emploi.

Toutefois, comme le fait remarquer Yolanda, "la vérification de ces données relève de la responsabilité de l'entreprise, qui a néanmoins la possibilité d'embaucher des personnes qualifiées qui répondent à ses besoins".

Yolanda explique que la création de la plateforme a été motivée par une série de plaintes qu'elle a entendues au sujet de certaines "injustices" dans les procédures de recrutement.

Jusqu'à récemment, comme dans beaucoup d'autres pays africains, les demandeurs d'emploi en Guinée équatoriale devaient passer par des agences de placement qui servaient d'intermédiaires entre eux et l'employeur.

Cette relation indirecte pouvait donner lieu à des abus et favorisait le copinage. "En recourant à des pratiques pas toujours recommandables, les entreprises recrutent parfois les candidats les moins méritants. Les réseaux personnels prennent alors outrageusement le pas sur le mérite", explique Yolanda.

Si nécessaire, Icubefarm.com aide les internautes à mettre en valeur leur profil pour améliorer leurs perspectives de recrutement.

"Grâce à un annuaire organisé par secteur d'activité, le site offre aussi implicitement aux entreprises la possibilité de se faire connaître auprès de clients, de fournisseurs et de vendeurs potentiels", explique-t-elle.

Pour l'instant, l'accès à icubefarm.com est gratuit pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. "Mais dans un avenir que j'espère proche, au fur et à mesure que le trafic augmentera, un espace sera réservé à la publicité et aux offres d'emploi", confie-t-elle.

Briller au-delà de la Guinée équatoriale

Initialement, Icubefarm a été créé pour les internautes de Guinée équatoriale. Le site, basé à Malabo, est déjà bien établi, notamment grâce à des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises de Guinée équatoriale.

Mais avec une population d'un peu moins d'un million d'habitants, la Guinée équatoriale n'est pas vraiment un grand marché. Le taux de chômage y serait élevé, même si le ministère du travail l'évalue à 10 % de la population Depuis son lancement, Icubefarm a enregistré plus de 17 000 demandeurs d'emploi et facilité plus de 4 500 stages.

Nous avons aidé plus de 1 600 entreprises à trouver des demandeurs d'emploi", explique Yolanda à TRT Afrika. En plus de son propre pays, Yolanda est de plus en plus active pour attirer des recruteurs d'autres pays dans l'espoir de mieux répondre aux besoins d'une plus grande partie de la jeunesse africaine à la recherche d'un emploi.

Depuis 2017, elle a ouvert un bureau au Cameroun, où sa plateforme affiche des performances encourageantes. En Égypte, en Éthiopie et au Nigéria, par exemple, Yolanda fait campagne pour élargir les offres sur sa plateforme.

En plus de l'interaction digitale, Yolanda a eu l'idée d'organiser des événements sportifs qui réunissent un grand nombre de jeunes Africains et des chefs d'entreprises africaines, une formule qui semble également porter ses fruits.

