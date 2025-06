Des factions politiques soudanaises rivales ont officiellement participé à des pourparlers de réconciliation au Caire samedi, les premiers depuis le début du conflit dans le pays il y a près de 15 mois, mais ont admis qu'il y avait peu de chances de mettre rapidement fin à la guerre.

Au cours de la conférence, le Bloc démocratique, qui est aligné sur l'armée, a refusé de tenir des sessions conjointes avec la faction Taqaddum, qu'il accuse de sympathiser avec les Forces de soutien rapide (FSR). Ni l'armée ni les forces de soutien rapide n'ont participé à la réunion.

La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, a forcé près de 10 millions de personnes à quitter leur foyer, a déclenché des alertes à la famine et des vagues de violence ethnique imputées en grande partie aux forces de soutien rapide.

Cette semaine, la force a balayé l'État de Sennar, provoquant de nouveaux déplacements. En réponse, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que l'armée ne négocierait pas avec le FSR ou ses partisans.

Discussions à Djeddah

"La détérioration brutale de la situation humanitaire et les conséquences catastrophiques de cette crise nous appellent tous à travailler pour mettre fin immédiatement et durablement aux opérations militaires", a déclaré Badr Abdelatty, le nouveau ministre égyptien des affaires étrangères.

Les pourparlers à Djeddah entre l'armée et la RSF, parrainés par les États-Unis et l'Arabie saoudite, ont échoué à la fin de l'année dernière. Taqaddum est une coalition de partis pro-démocratiques, de groupes armés et de la société civile qui a appelé à la fin de la guerre.

Le Bloc démocratique, aligné sur l'armée, comprend plusieurs chefs de groupes armés qui participent aux combats.

Bien que l'Egypte ait pu exercer son influence pour réunir le groupe, les principaux participants étaient assis de part et d'autre de la salle lors de l'ouverture de la conférence.

Sous-commission

Les deux factions politiques n'ont accepté que de former un petit sous-comité chargé de rédiger un communiqué final appelant à la fin de la guerre, que trois dirigeants du Bloc démocratique, dont les forces combattent aux côtés de l'armée, n'ont pas signé.

"Nous leur avons dit [aux Égyptiens] de ne pas avoir de grandes ambitions pour cette réunion", a déclaré à Reuters le ministre des finances, Jibril Ibrahim. Il n'a pas signé le communiqué, pas plus que le gouverneur du Darfour, Minni Minawi, et le député du Conseil souverain, Malik Agar.

"Compte tenu de la situation sur le terrain, si nous nous asseyons, mangeons, buvons et rions avec des gens qui sont alliés et partenaires dans les crimes qui se produisent, nous enverrions un mauvais message à nos citoyens et à nos soldats", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la fin de la guerre n'était pas réaliste sans le retrait des forces de sécurité des zones civiles, conformément à l'accord signé à Djeddah l'année dernière, et sans la fin du soutien matériel des Émirats arabes unis aux forces de sécurité.

Les experts de l'ONU ont déclaré que les accusations d'un tel soutien étaient crédibles, bien que les Émirats arabes unis les aient démenties.

Une crise compliquée

L'ancien premier ministre et chef de Taqaddum, Abdalla Hamdok, a rejeté les accusations selon lesquelles la coalition était liée au RSF, déclarant qu'il attendait l'accord de l'armée pour se réunir.

"Une crise aussi complexe et profonde ne devrait pas se terminer en une seule réunion... La leçon à tirer est que nous devons être patients et nous appuyer sur tout ce qui peut en ressortir de positif", a-t-il déclaré à Reuters, se faisant l'écho des sentiments exprimés par les diplomates présents à la réunion.

L'envoyé spécial des États-Unis, Tom Perriello, a déclaré qu'il espérait que l'élan donné par les pourparlers de samedi se poursuivrait lors d'une autre réunion convoquée par l'Union africaine la semaine prochaine, une autre de plusieurs initiatives qui se chevauchent.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp