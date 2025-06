Par Farah-Silvana Kanaan

Il y a quelque chose de vertigineusement dystopique à voir les gens sur les médias sociaux débattre avec enthousiasme des chances qu'une entité génocidaire déclenche une guerre totale contre votre pays.

Comme s'il s'agissait d'un match de football sur lequel parier plutôt que d'un deuxième Gaza, trois mots utilisés pour décrire un Liban pas si lointain, si ces vautours parviennent à leurs fins.

Pourtant, malgré les menaces très réelles, très viscérales, et le soutien officiel inconditionnel des États-Unis, la vie continue.

Dans un récent post Facebook devenu viral, un Libanais de la diaspora demande : "Est-il prudent de visiter le Liban ?".

La réponse a été aussi drôle que cynique (mais indéniablement vraie) : "D'après Twitter, non. D'après Instagram, oui."

Nous oscillons entre l'humour le plus noir et le désespoir le plus tranquille.

Déjà en guerre

Le plus pénible dans tout cela, c'est qu'Israël mène déjà une guerre au Liban.

L'insistance de beaucoup trop de personnes à l'extérieur - mais surtout à l'intérieur - du Liban sur le fait qu'une guerre pourrait avoir lieu cet été, alors que les habitants du Sud ont été terrorisés par le bourdonnement incessant des drones israéliens, le franchissement continu du mur du son, le phosphore blanc détruisant des pans entiers de terre, et qu'au moins 450 personnes ont été tuées depuis le 8 octobre, est insultante.

Cruel, même. Près de 100 000 Libanais du Sud ont dû fuir leurs maisons et toute leur vie dans la partie sud du Liban. Il s'agit là d'un état de guerre, quel que soit le critère utilisé.

Peu importe le nombre de personnes qui continuent à crier que nous l'avons provoquée en soutenant la résistance, ne devrions-nous pas protéger notre terre que les dirigeants et les citoyens israéliens revendiquent chaque jour ?

Il semble que le Liban ne soit jamais en guerre contre Israël. Ce qui est ironique, car notre gouvernement ne reconnaît même pas officiellement la légitimité d'Israël. Israël a déjà bombardé de grandes villes comme Saïda, Sour et Baalbek.

Il a assassiné un dirigeant du Hamas à Beyrouth. Ils veulent vous faire croire que Dahiye, une banlieue détruite par Israël en 2006 en guise de punition pour avoir prétendument soutenu le Hezbollah, est une sorte d'enclave, séparée du reste de Beyrouth.

Ce n'est pas le cas. C'est juste un quartier reconstruit, au coin de la rue où je travaille. Un quartier où de nombreuses personnes que je connais vivent avec leur famille.

Où se trouve l'une des plus belles librairies de Beyrouth. Où l'on trouve le meilleur hamburger de la ville. Même si j'admets que ce dernier point est subjectif.

Des dizaines d'enfants ont été blessés lors de l'attaque d'un bus scolaire, des jeunes femmes ont été assassinées à Sour, des membres de la protection civile et des journalistes ont été délibérément pris pour cible.

C'est déjà une guerre. Une guerre psychologique et physique.

Profondément divisés

Bien entendu, l'extension de la guerre au reste du pays est un scénario que personne ne souhaite voir se réaliser.

Bien que certains (moi y compris) se soient interrogés à voix haute ces neuf derniers mois (et en 2021, et en 2014, et en 2006, et et et et) : "Peut-être qu'une guerre totale est ce qui doit se produire, si cela conduit finalement à l'effondrement total d'Israël, à la fin de l'occupation et à la libération de la Palestine", personne ne veut d'une guerre.

Personne ne veut être tué ou voir ses proches être tués. Personne ne veut voir le Liban réduit en ruines une fois de plus. Ce n'est pas un phénix, c'est un pays rempli d'êtres humains. Et d'une histoire ancienne.

Et de personnes dont la perte dévasterait d'autres personnes. Il est humain de vouloir vivre sans peur, dans la tranquillité, et malgré ce que les sionistes (et leurs puissants alliés) essaient si fort de vous faire croire : Les Arabes sont aussi des êtres humains.

Nous sommes les véritables enfants de la lumière, qui ne demandent qu'à sortir de l'ombre de la dévastation perpétuelle. Encore une fois.

"Les Libanais pensent", "les Libanais veulent" - les analystes, les journalistes et les lâches sur les médias sociaux adorent spéculer sur les rouages de "l'esprit libanais", mais quiconque connaît réellement ce pays au lieu de l'exploiter pour faire avancer sa carrière, ou de le considérer comme une sorte de lieu mythique, sait qu'il n'existe pas.

C'est un pays qui est profondément, profondément divisé. Certains d'entre nous peuvent à peine fonctionner en sachant que leurs frères et sœurs sont massacrés à côté de chez eux, et sont déchirés par le chagrin et la culpabilité, parce qu'ils ne font rien pour y mettre fin.

D'autres se fichent éperdument du sort des Palestiniens et se réjouiraient d'une normalisation avec Israël. - Ce serait meilleur pour notre économie", m'a dit quelqu'un un jour. Je ne les ai plus jamais regardés de la même manière.

Attendre et observer

Nombreux sont ceux qui sont reconnaissants au Hezbollah de pouvoir protéger non seulement le Sud, mais aussi l'ensemble du Liban.

D'autres accusent le Hezbollah de tous les maux du pays et préféreraient que le Sud soit à nouveau occupé plutôt que d'exister un jour de plus.

Comme si le Sud n'appartenait pas au Liban, comme s'il s'agissait d'une entité distincte, comme si le Sud ne faisait pas partie intégrante de notre culture, de notre riche histoire et de notre présent complexe.

C'est le Sud qui nous lie intrinsèquement à la Palestine. Il fut un temps où nous ne faisions qu'un. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne faisons toujours qu'un. C'est maintenant officiellement l'été.

Lorsque l'élite afflue dans les clubs de plage ridiculement chers du Liban - même l'accès au rivage nous a été largement retiré - ceux qui sont exploités par cette même élite plongent dans la mer violemment polluée qui taquine le littoral de Beyrouth, et ceux qui se trouvent entre les deux affluent toujours sur les plages gratuites de Sour, malgré les menaces quotidiennes de plus de bourdonnements, de plus de bombes et de plus de morts.

Les Libanais ne sont pas résilients - ne nous appelez pas ainsi - nous sommes des êtres humains sous la menace constante d'un faux-voisin imposé illégalement qui souhaite détruire tout ce qui nous est cher.

Et qui se complaît à imaginer notre anéantissement - "Nous renverrons Beyrouth à l'âge de pierre", disent-ils. Nous rions et nous nous moquons : "Nous n'avons pas d'argent, pas d'électricité, pas d'eau, nous sommes déjà à l'âge de pierre, habibi."

Que faire ?

Nous attendons l'inévitable, nous digérons le bellicisme, la fabrication du consentement par les médias et les politiciens occidentaux, les Israéliens assoiffés de sang et leurs alliés qui salivent à l'idée de notre disparition, tout en regardant Gaza, tout en essayant désespérément de comprendre pourquoi le monde n'arrête pas le massacre de nos semblables, alors que notre santé mentale s'érode lentement mais sûrement, alors que nous essayons de maintenir un minimum de normalité - tout en étant pleinement conscients que rien n'est normal - alors que nous nous demandons les uns aux autres "comment ça va", tout en sachant parfaitement quelle est la réponse.

Nous attendons tout en essayant de répondre à la question "Est-il prudent de venir au Liban ? "par les membres de la diaspora - dont beaucoup ont été contraints d'en faire partie - qui doivent prendre la décision impossible de revenir rendre visite à leurs proches et d'être avec eux alors qu'une guerre plus vaste se profile, voire éclate ("au moins, nous mourrons ensemble"), ou décider de ne pas le faire, peut-être contraints de regarder les horreurs se dérouler de loin, parce que si l'aéroport est bombardé et qu'ils ne peuvent pas retourner à leur vie parallèle à l'étranger, pour laquelle ils ont travaillé si dur, qui leur permet d'envoyer les fonds qui maintiennent leur famille et la plus grande partie du Liban à flot .

Il n'y a aucun moyen de le savoir. Il n'y a que le sceptre angoissant de l'incertitude.

Il n'y a que les menaces et les caprices de l'État sociopathe israélien qui, comme nous l'avons vu, se complaît à infliger les pires horreurs connues de l'homme. Et qui pleure et éclaire le monde à ce sujet.

Pendant ce temps, nous attendons. Que l'électricité revienne. Et la fin du monde.

Farah-Silvana Kanaan est une journaliste indépendante libano-italo-néerlandaise spécialisée dans la presse écrite, la radio et la télévision. Elle était auparavant journaliste économique et rédactrice en chef au Daily Star Lebanon et ses travaux les plus récents ont été publiés dans Middle East Eye et The New Arab. Elle fait régulièrement des reportages sur le Liban pour la radio nationale néerlandaise. En tant que journaliste, elle cherche à mettre en lumière la myriade de petites histoires qui constituent le tissu social, en se concentrant sur la politique et la culture du Moyen-Orient.

