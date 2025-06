La boutique de la créatrice de mode Rachel Anekea, située au Sunbeam Mall, dans la rue Mfangano à Nairobi, était plus qu'un simple commerce pour elle. C'était un travail d'amour.

Pendant 15 ans, elle a mis tout son cœur, sa force et ses ressources au service d'une entreprise dont elle pensait qu'elle deviendrait une marque. Au fil du temps, elle a investi dans trois machines à coudre pour répondre aux besoins de sa clientèle grandissante.

Tout allait bien pour elle jusqu'à ce que le 25 juin 2024 survienne un événement inattendu. Alors que les manifestations contre les hausses d'impôts prévues dans le projet de loi de finances du Kenya font rage, des incendiaires non identifiés mettent le feu au bâtiment qui abrite la boutique de Rachel.

Alors que le Sunbeam Mall est en proie aux flammes, quelqu'un l'informe de ce qui s'est passé. Rachel sent le sol se dérober sous ses pieds devant l'énormité de ce qu'elle vient d'entendre.

"C'était une journée de protestation contre les taxes, menée par nos jeunes, qui ont une véritable cause à défendre", explique-t-elle à TRT Afrika.

Un supermarché appelé Quickmart a été pillé dans la même rue que le centre commercial, tandis que des vandales ont pris pour cible un autre supermarché appelé Naivas sur Moi Avenue dans le quartier central des affaires.

Plusieurs autres régions du Kenya ont été le théâtre d'actes d'anarchie similaires. Compte tenu de la situation actuelle, David Murage, chauffeur de taxi basé à Nairobi, s'inquiète au sujet d'un prêt bancaire qu'il a contracté le mois dernier.

"Lorsque j'ai contracté ce prêt pour financer mon activité de taxi, les perspectives étaient bonnes car nous entrions dans une période de pointe pour l'afflux de touristes étrangers. J'ai acheté une autre voiture, sans savoir ce qui m'attendait", explique-t-il à TRT Afrika.

"Certains touristes qui m'avaient contacté pour voyager entre août et septembre ont annulé leurs réservations. Ils ont peur après avoir vu les scènes des manifestations qui ont duré trois semaines".

Des dégâts généralisés

Le président William Ruto a déclaré aux journalistes lors d'une réunion d'information le 30 juin que des biens publics et privés d'une valeur de plus de 18,6 millions de dollars américains (2,4 milliards de shillings kenyans) avaient été détruits.

"Le bureau du président de la Cour suprême a été brûlé, l'hôtel de ville a été brûlé et le parlement a été brûlé. Telle est la situation", a-t-il déclaré.

Les manifestations contre le projet de loi de finances, menées par des jeunes, ont débuté le 18 juin et ont été initialement décrites comme non violentes et ciblées.

"Nous sommes pacifiques" était l'un des slogans qui résonnaient lorsque les manifestants se heurtaient à une résistance occasionnelle de la part de la police.

Aucun acte de vandalisme n'a été signalé jusqu'au 25 juin, date à laquelle le bâtiment du parlement et d'autres sites ont été attaqués.

Officiellement, plus de 20 personnes auraient trouvé la mort dans des affrontements avec la police ce jour-là. Mais la Commission nationale kenyane des droits de l'homme a estimé le nombre de morts à pas moins de 39.

Le 26 juin, le président Ruto a déclaré qu'il ne signerait pas la loi de finances. Le lendemain, les manifestants sont encore descendus dans la rue, certains exigeant sa démission.

La demande de démission de M. Ruto a coïncidé avec des actes de vandalisme endémiques, dont les propriétés de Nairobi ont été les plus touchées. Le président William Ruto a condamné les violences, déclarant que la manifestation avait été détournée par ceux qu'il a qualifiés de "criminels" et a promis de les punir.

Raila Odinga, leader de la coalition d'opposition Azimio la Umoja, a également estimé que des criminels avaient détourné les manifestations pacifiques. Il a condamné les actes de vandalisme.

"Les scènes de pillage, de vandalisme et de saccage sont très différentes de celles observées au début des manifestations, lorsque la génération Z contrôlait totalement la situation", a-t-il déclaré.

La direction des enquêtes criminelles (DCI) a publié des photos de personnes soupçonnées d'avoir participé aux actes de vandalisme et a demandé l'aide du public pour identifier les autres.

Compter les pertes

Pour ceux qui, comme Rachel, ont vu leur entreprise vandalisée, l'avenir est incertain à plus d'un titre. Même si la situation revenait rapidement à la normale, elle ne sait pas quoi dire aux clients dont les commandes payées ont été détruites dans l'incendie.

Elle ne sait pas non plus comment ressusciter une entreprise qui a mis 15 ans à se construire et qui a été détruite en un jour. Rachel regrette de ne pas avoir eu la prévoyance de souscrire une assurance pour récupérer ses pertes.

"Nous sommes de petites entreprises ; nous ne pensons jamais à l'assurance. Comment aurais-je pu savoir que je perdrais mon bien à cause du vandalisme ?" Le propriétaire de l'espace qu'elle avait loué ne répond pas aux appels, ce qui ajoute à l'agonie de Rachel.

"Je crains de perdre la raison. Je suis à la merci des bonnes volontés", confie-t-elle à TRT Afrika.

