Par Firmain Eric Mbadinga

Ses feuilles regorgent de vitamines et de minéraux, ses graines contiennent des graisses saines, des protéines et des antioxydants, et ses racines sont utilisées à des fins médicinales.

Son écorce est connue pour abriter des composés bioactifs. Ses graines broyées peuvent clarifier l'eau trouble en liant les impuretés et en leur permettant de se déposer. Et le plus beau, c'est qu'il pousse rapidement.

L'arbre pousse rapidement, ce qui en fait une excellente ressource pour la reforestation et l'agriculture durable. Sa capacité à prospérer dans des conditions arides est un atout supplémentaire dans les régions sujettes à la sécheresse, comme celles d'Afrique.

Ce n'est pas pour rien que le Moringa oleifera, une espèce originaire du sous-continent indien, est considéré comme "l'arbre miracle". Pour l'entrepreneuse malienne Rokiatou Traoré, la révélation des multiples vertus du moringa s'est faite alors qu'elle vivait avec son défunt mari en Turquie, il y a près de dix ans.

"J'ai fait des recherches et j'ai découvert que le moringa était bénéfique pour l'environnement, la communauté et la santé en général", raconte la jeune femme de 32 ans à TRT Afrika.

"Mon mari et moi voulions rentrer chez nous avec un projet capable de créer des avantages économiques pour les femmes tout en ayant un impact environnemental dans la lutte contre la désertification, la déforestation et le changement climatique. Le moringa répondait à ces critères.

Start-up pour le changement

L'Alliance Herou de Rokiatou, qui se présente comme une "chaîne de valeur inclusive du moringa pour un impact économique, environnemental et social", se concentre sur la création de plantations et l'utilisation des feuilles pour la fabrication d'aliments et d'autres produits bénéfiques pour la santé.

Sur le terrain, je vois tous les jours les effets de l'avancée rapide du désert et son impact sur l'environnement et la productivité", explique Mme Rokiatou. La migration est une autre conséquence.

De plus en plus de femmes décident de migrer vers d'autres lieux de travail et de vie, car la désertification détruit l'agriculture et augmente les températures dans leurs régions.

"L'activité économique dans certaines régions agricoles du Mali a chuté", explique Mme Rokiatou à TRT Afrika. Herou Alliance cherche à concilier l'équilibre économique et écologique par le biais du reboisement. La start-up a pour objectif de s'étendre dans la région du Sahel.

Pour donner corps au projet, Mme Rokiatou et son mari, décédé quelques mois après le lancement de l'entreprise, ont choisi la commune de Koulikoro, qui compte environ 18 000 habitants.

Tous les aspects ont été soigneusement pris en compte pour le lancement de Herou Alliance en 2020, de l'équipement technique au soutien pratique en passant par l'échange d'idées.

La présentation des avantages de cet arbre et de son importance économique et environnementale a été un point clé des discussions avec les habitants de cette communauté essentiellement rurale.

Parmi les experts que nous avons consultés, il y avait un monsieur qui avait construit sa maison, s'était marié, avait eu des enfants, avait acheté sa voiture et avait fait des investissements en vendant du moringa. Tous ces ateliers ont donc permis aux femmes de bien comprendre et d'adopter notre modèle d'exploitation de cet arbre", explique Mme Rokiatou.

Pratiques durables

Herou Alliance transforme le moringa en infusions, poudres, savons, huiles, épices, miel et bouillie pour bébés, tous vendus sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Les femmes, qui constituent la majeure partie de la main-d'œuvre de la plantation, ont été formées aux techniques de culture, d'entretien et de récolte des feuilles. La première année, 5 000 arbres de moringa ont été plantés sur un terrain de cinq hectares.

"Le ministre malien de l'emploi et de la formation professionnelle de l'époque est venu avec son équipe pour planter les premiers moringas. Ce fut un événement mémorable, le 18 août 2020", se souvient Mme Rokiatou.

Déclin personnel

En novembre de la même année, après le décès de son mari, Mme Rokiatou a traversé une période de troubles qui a également affecté son entreprise. Heureusement pour elle et pour les dizaines de personnes qu'elle emploie, sa famille et ses amis l'ont aidée à rester à flot.

Peu après, la jeune entrepreneuse s'est lancée dans un parcours de renforcement des compétences par le biais de formations. "Comme mon mari avait financé toutes les activités jusqu'à ce qu'il soit là, je me suis soudain retrouvée sans ressources pour poursuivre notre entreprise et les activités connexes.

C'est alors que j'ai commencé à solliciter des programmes de financement internationaux, notamment la Fondation Tony Elumelu", explique Mme Rokiatou.

La fondation, qui proposait un programme de financement de 2 500 dollars, l'a choisie et Herou Alliance s'est remise sur les rails. Depuis, l'esprit d'entreprise de Mme Rokiatou suscite une admiration croissante de la part du public, des autorités et des organisations non gouvernementales.

Elle a notamment été nommée ambassadrice verte pour le climat en Afrique et "Land Hero" par les Nations unies à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp