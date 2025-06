Placée sous le thème "L’Afrique célèbre Wole Soyinka au Maroc" et organisée mardi à Rabat, en collaboration avec la Pan African Writers Association (PAWA), cette rencontre a permis de revisiter le parcours exceptionnel de Wole Soyinka et de souligner sa contribution significative à la littérature africaine et mondiale. De nombreuses personnalités du monde culturel, universitaire, économique et diplomatique ont assisté à cet hommage.

Le Secrétaire perpétuel de l’Académie, Abdeljalil Lahjomri, a salué les qualités littéraires de Soyinka, le décrivant comme un "défenseur des cultures africaines" et un observateur perspicace du continent. Il a également rappelé que Soyinka s’est toujours opposé à la négritude, rejetant toute forme de domination.

Wale Okediran, Secrétaire général de PAWA, a loué le talent et la qualité d’écriture de Soyinka, le qualifiant de "source d’inspiration pour les jeunes écrivains africains." Soyinka, dans son allocution, a souligné l’importance de renforcer les liens entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, citant en exemple sa relation avec le président sénégalais Senghor.

Le professeur Raphaël Liogier de l’Université Mohammed VI Polytechnique a exprimé sa joie de participer à cette cérémonie, affirmant que l’invitation de Soyinka au Maroc démontre la capacité de l’Afrique à s’ouvrir au monde. Il a également souligné l’importance de tourner les regards vers l’Afrique, riche en potentialités pour relever les défis mondiaux actuels.

L’événement a été marqué par la remise du Trophée de l’Académie du Royaume du Maroc à l’écrivain nigérian et la lecture de poèmes en son honneur. Né le 12 juillet 1934 à Abeokuta, au Nigeria, Soyinka a étudié à l’Université de Leeds en Angleterre avant de retourner dans son pays où il a fondé une compagnie de théâtre.

Parmi ses œuvres notables figurent "La Ronde dans la forêt" (1991), "Le Lion et la perle" (1968) et "Chroniques du pays des hommes les plus heureux du monde" (2021). Actuellement, il enseigne à l’Université américaine d’Abu Dhabi.

