Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Afrique a besoin d’environ 100 milliards $ pour garantir l’accès universel aux télécoms.

Augustin Kibassa Maliba (photo), l’actuel ministre des Postes Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’information et de la communication (PT-NTIC) de la RD Congo, veillera au développement du secteur des télécommunications d’Afrique. Le haut fonctionnaire assume cette responsabilité après la désignation de son pays à la présidence du Conseil d’administration de l’Union africaine des télécommunications (UAT). Le choix s’est fait, lundi 8 juillet, à Kinshasa, à l’ouverture de la 25ᵉ session ordinaire dudit conseil.

Durant son mandat, le nouveau président du Conseil d’administration souhaite atteindre des objectifs tant individuels que collectifs. « Le rapatriement du siège de l’UAT en RDC est notre priorité stratégique visant à renforcer notre position et notre leadership au sein du continent africain », a souligné le ministre. Il a par ailleurs « réaffirmé l’engagement de la RDC à œuvrer toujours aux côtés de ses pairs africains pour trouver des solutions idoines à travers des échanges, des réflexions permettant d’harmoniser nos cadres politiques et stratégiques afin de réaliser les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ».

Les échanges permettant d’harmoniser les cadres politiques et stratégiques correspondent au désir de coopération renforcée entre les Etats, exprimé lors de la rencontre par la Première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka.

En Afrique, plusieurs obstacles freinent encore le développement du secteur des télécommunications, pourtant au cœur de l’économie numérique. Le manque d'investissement commun dans les infrastructures télécoms et la construction des réseaux, ainsi que des cadres réglementaires inadaptés, qui entraînent des retards de projets tels que le roaming à l'échelle du continent, en sont quelques exemples. Parvenir à une véritable collaboration entre les membres de l’UAT pourrait débloquer ces situations. Augustin Kibassa Maliba souhaite y parvenir.

Le nouveau président du Conseil d’administration de l’UAT occupe son titre actuel de ministre des PT-NTIC depuis août 2019. C’est sa troisième reconduction consécutive à la même fonction. Il a en effet été membre des précédents gouvernements sous Sylvestre Ilunga puis Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et maintenant Judith Suminwa Tuluka. Il fait de la transformation numérique en RDC une priorité, conscient du rôle transformateur des technologies de l’information et de la communication dans le développement économique et social des populations.

Ancien consultant à Vilor international (entreprise de droit canadien spécialisée dans l’exploitation de l’or), propriétaire, administrateur directeur de la société Luminaire du Congo (exploitation minière : concentrés de cuivre-cobalt au Katanga), Augustin Kibassa Maliba a été député à l’Assemblée nationale de 2003 à 2006.

