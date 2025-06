Par Patrick Wanjohi et Tsitsi Chakonza

Un récent rapport macroéconomique publié par la Banque africaine de développement (BAD) montre que onze pays africains se classent parmi les vingt premières économies mondiales ayant les taux de croissance les plus élevés.

À première vue, il s'agit d'une excellente nouvelle pour le secteur financier du continent. Mais il y a un goulet d'étranglement.

De nombreux pays africains sont à la traîne en ce qui concerne le développement des compétences non techniques, un ensemble d'attributs et de capacités individuelles qui vont de la communication et de l'adaptabilité à la créativité et à la capacité de résoudre des problèmes.

Ces compétences essentielles sont reconnues dans tous les secteurs comme la clé de la croissance future.

On pourrait dire que les gestionnaires des finances publiques dans les économies africaines ont historiquement reçu une formation en compétences techniques couvrant un large éventail de sujets, tels que la gestion budgétaire, la prévision et l'analyse des recettes, l'audit, et bien d'autres encore.

Cependant, il existe une lacune dans ce que nous appelons les compétences non techniques essentielles, qui sont souvent négligées et qui ont un impact indirect sur la réalisation des objectifs financiers des pays.

Nous parlons ici de communication efficace, de leadership et de gestion stratégique, qui pourraient aider les économies à gérer les chocs économiques internes et externes tels que l'instabilité des marchés financiers internationaux, le surendettement et les crises sociopolitiques.

Donner le coup d'envoi

La Fondation africaine pour le renforcement des capacités, une agence spécialisée de l'Union africaine pour le développement des capacités, a lancé un programme de développement du leadership de haut niveau, novateur et axé sur les solutions, d'une durée de quatre ans, intitulé Enhancing Leadership and Governance in Public Financial Management (Améliorer le leadership et la gouvernance dans la gestion des finances publiques), lors de la récente assemblée annuelle de la BAD à Nairobi, au Kenya.

"La recherche a montré que l'une des principales raisons de l'échec des solutions techniques - qui s'attaquent aux problèmes économiques et sociaux sans tenir compte des dynamiques de pouvoir qui les affectent - dans les pays en développement est qu'elles ignorent la culture et la qualité de la gestion", a déclaré le secrétaire exécutif de la fondation, Mamadou Bitèye, dans son discours d'ouverture lors du lancement du programme.

Le programme vise à former les hauts fonctionnaires des ministères des finances et de la gestion des finances publiques aux processus de bonne gouvernance et aux pratiques de leadership efficaces.

Six pays - la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et le Zimbabwe - ont été choisis pour la phase pilote.

Dans le cadre du programme, les fonctionnaires associés aux organisations de gestion des finances publiques doivent acquérir des compétences qui se traduiront par la fourniture de services de meilleure qualité et plus facilement accessibles au public.

Zone de libre-échange

L'Afrique cherche à atteindre l'objectif ambitieux d'un marché unique et consolidé pour 55 États par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

On estime que cet accord pourrait stimuler le commerce intracontinental de 52,3 % en éliminant les droits d'importation. L'économie africaine pourrait ainsi atteindre 29 000 milliards de dollars d'ici à 2050.

Les experts en finances publiques peuvent être à l'avant-garde de la course pour atteindre ces objectifs une fois que le programme de développement les aura dotés de l'ensemble des compétences requises pour mettre en place l'AfCFTA en améliorant la gouvernance et la responsabilité, en gérant efficacement les ressources, en renforçant les capacités institutionnelles, en stimulant la confiance des investisseurs et en facilitant la coopération régionale.

Gérer la dette de l'Afrique

De nombreuses économies africaines ont encore du mal à se remettre des chocs de la pandémie, et le surendettement est un facteur majeur qui entrave leur croissance et leur développement.

Cependant, grâce aux compétences acquises dans le cadre du programme de formation, telles que la promotion de la réflexion stratégique, de la négociation et d'une communication efficace, les économies africaines peuvent bénéficier d'un leadership efficace dans la gestion de la dette, la négociation de meilleures conditions telles que les taux d'intérêt et le calendrier de remboursement de la dette, et l'élimination de la corruption.

L'objectif ultime est de permettre au secteur financier du continent de réaliser l'ambitieux Agenda 2063 et de donner aux pays africains l'avantage dont ils ont besoin pour propulser leurs citoyens vers l'Afrique qu'ils veulent et qu'ils méritent.

Les auteurs sont des experts de la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, une agence spécialisée de l'Union africaine pour le développement des capacités.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.