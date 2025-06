Douze écoliers sud-africains et leur chauffeur de minibus sont morts mercredi matin dans un accident de la route, ont annoncé les autorités de la province de Gauteng dans un communiqué.

Le minibus transportant des élèves de l'école primaire de Kokosi-Wedela, dans la municipalité locale de Merafong, a été percuté par l'arrière par une camionnette, ce qui l'a fait se renverser et s'enflammer, blessant également sept élèves, ont indiqué les responsables.

"La police enquête sur les circonstances de ce terrible accident", précise le communiqué.

L'accident s'est produit vers 6h45 heure locale (05h45 GMT), heure de pointe pour les écoliers et les travailleurs.

L'accident a coûté la vie à 11 élèves de l'école primaire de Rockland et à un élève de Laerskool Blyvooruitsig, ainsi qu'à leur chauffeur.

Le département de l'Education a déclaré avoir envoyé son équipe de soutien psychosocial à l'école pour apporter une aide immédiate et travailler en étroite collaboration avec l'école et les familles touchées.

"La perte de nos enfants est un coup dur pour notre communauté, et nos pensées et nos prières accompagnent les familles des élèves décédés et blessés", a déclaré Matome Chiloane, ministre de l'Education du Gauteng.

Les minibus-taxis sont le principal mode de transport en Afrique du Sud. Ils transportent quotidiennement des millions de personnes vers leur lieu de travail, leur école, leur province, leur ville et même au-delà des frontières.

