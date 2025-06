Par Firmain Eric Mbadinga

Grâce à la dextérité de ses mains, les produits écologiques que Donald Itsoga crée sont aussi variés que captivants. Ils vont des paniers aux chapeaux de paille, en passant par les nappes et les tapis, tous tissés à partir de feuilles de cocotier.

Donald réalise son travail créatif en plein air. Le site qu'il a choisi est le front de mer de la capitale du Gabon, Libreville, réputée pour son coucher de soleil inspirant et son air rafraîchissant.

Pour l'artisan décorateur, ce cadre permet non seulement d'être en contact avec la nature, mais aussi d'être le témoin de l'interaction entre l'homme, le littoral et l'océan.

"La plupart du temps, ici au Gabon, lors d'événements heureux ou malheureux, nous utilisons toujours des feuilles de palmier comme décorations," explique-t-il à TRT Afrika.

"Quant à moi, j'ai décidé il y a six ans de ne plus utiliser les feuilles de palmier, mais plutôt celles du cocotier, et de les valoriser en les tressant", confie Donald, alors qu'il s'attelle à l'installation de son espace de travail en pleine matinée.

Donald a eu l'idée de travailler avec des feuilles de cocotier après avoir rencontré deux amis, l'un originaire de la Martinique et l'autre du Togo. Après un long débat, les trois hommes se sont mis d'accord sur l'importance de la nature et de chacun de ses éléments comme principe fondamental de la vie.

L'utilisation des feuilles de cocotier fait partie d'un système utile et équilibré des éléments de la nature, avaient-ils convenu en guise de conclusion de leur échange. Passionné de musique, Donald avait imaginé que sa vie professionnelle l'amènerait à parcourir le monde, micro à la main, plutôt que de s'investir dans le monde de la décoration, qui est pratiquement dominé par les femmes.

"Je n'aurais jamais imaginé faire ce métier", confirme Donald. Cependant, son deuxième prénom, Forest, pourrait expliquer sa réponse positive à l'appel de la nature.

La première démonstration des talents de tresseur de Donald Itsoga s'est faite dans un cadre domestique, à l'occasion du mariage de sa tante.

''Je voulais faire quelque chose pour son mariage. Tout a commencé lorsque je suis allé décorer son mariage. J'ai fait un peu de tressage. Pendant que je faisais cela, j'ai remarqué que les gens regardaient la décoration et ses accessoires en feuilles de cocotier avec beaucoup d'admiration. De fil en aiguille, les images ont été postées sur les réseaux sociaux et je me suis retrouvé avec des commandes auxquelles je ne m'attendais pas", rappelle l'artiste.

Les commandes d'objets décoratifs se multipliant, Donald n'a pas tardé à concrétiser son envie de se former et de transmettre son savoir-faire. Trois ans après avoir franchi le pas, il accueille Jean-Paul Manga ''Pablo'', devenu depuis son collaborateur. Pour un métier qui peut être très exigeant pour le dos et les doigts, le coup de main de Pablo n'est donc pas de trop.

Avec plus de 88 % de son territoire couvert par la forêt, le Gabon offre une richesse d'arbres dont les feuilles sont utilisées par de nombreux artistes et artisans, et même par des thérapeutes. Les cocotiers sont surtout présents le long des 950 km de côtes. Grâce à leur travail de conception, de fabrication et de décoration d'intérieurs, les deux compères disent s'être mis à l'abri du besoin.

''En ce qui concerne les services, cela dépend. Pour un mariage traditionnel, par exemple, on peut demander huit cent mille francs CFA (environ 1 300 dollars), sept cent mille, cinq cent mille, un million ou plus. Tout dépend donc de l'intensité du travail", ajoute Donald en évoquant l'aspect financier de son métier.

Pour rester compétitifs et fidèles à leurs racines, Donald et Pablo s'efforcent d'intégrer des éléments de la riche culture et des traditions gabonaises dans leur art. ''Aujourd'hui, la famille est fière, nos amis, nos parents, tout le monde est fier. Le Gabon a vraiment, vraiment, vraiment apporté une touche à la feuille de cocotier. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, on fait vraiment des choses magnifiques'', insiste le décorateur, tout sourire.

