De Lomé à Ouagadougou, de Ouaga à Abidjan en passant par Bamako la capitale malienne, le nom de Karim la joie est devenu populaire ces derniers mois. Le jeune humoriste burkinabè sème la joie et déclenche des fous rires dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone grâce à sa série de sketchs "C'est qui lui ?" qui attire des millions de vues à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié sur les médias sociaux.

Le personnage principal, interprété par l'humoriste Karim, est un jeune Burkinabé qui semble avoir perdu tout souvenir de sa vie en Afrique, deux semaines seulement après son retour d'un séjour en France. Son retour amène Karim, dans une sorte de réintégration, à se poser la question : "C'est qui lui ?" chaque fois qu'il croise ses amis ou ses parents.

Outre ce qui est pris pour du snobisme par certains, le ton et les manières de Karim depuis son retour de l'étranger ont tellement changé qu'il est obligé de se faire accompagner par la seule personne qu'il n'a pas oubliée, Raoul Kara. En bon comédien qu'il est, Karim nous a laissé lui poser la question qui est devenue sa propre signature : Karim la joie "c'est qui lui?"

Son vrai nom est Karim Ouédraogo. Son personnage est une représentation satirique des "Mbenguiste", un terme familier désignant les Africains revenant de France ou qui y vivent, qui sont largement tournés en dérision parce qu'ils développent une haute opinion d'eux-mêmes après une vie à l'étranger.

''Karim la joie, c'est moi, un jeune comédien. Un ancien étudiant passionné par l'humour, la comédie et le métier de réalisateur, ainsi que par la musique. Bref, je suis un grand amateur d'art", explique Karim la joie à TRT Afrika.

Ce fan de football, qui s'est toujours passionné pour l'enseignement supérieur, avoue qu'il a toujours été un showman depuis son enfance. Répandre la joie et créer une atmosphère positive est pour lui une seconde nature. Après l'université, le jeune Burkinabé a pleinement assumé son talent pour l'humour. Et c'est surtout à partir de la fin de l'année 2023 que les talents de scénariste et de réalisateur de Karim ont mis en avant tout son sens de l'humour.

D'une vidéo à l'autre, le contenu s'est considérablement amélioré et l'artiste est passé d'un faible trafic sur Facebook à des millions de vues en une seule journée. Le boom des médias sociaux commence précisément en mai 2024, avec la première de ''C'est qui lui ?/Quand tu fais deux semaines en France''.

Avec sa chaussure à bout argenté et ses bras tendus, le personnage de Karim la joie fait même l'objet de défis sur les médias sociaux de la part de jeunes qui n'hésitent pas à répéter sa désormais célèbre posture de marche. Dans un épisode de la série, où Karim marche de manière fanfaronne avec les bras écartés, un jeune homme lui demande si cette posture est due à une maladie. Karim répond dans un style typique : "C'est qui lui ? … Moi, je ne parle pas aux employés moi... ''.

'' Certaines de ces personnes ne veulent plus voir leurs anciens amis ou leur famille, ni retourner dans leur ancien quartier. Tout a changé pour elles.", a-t-il expliqué.

Un abonné, Nene Youssouf Sow de Guinée, a commenté : ''J'ai regardé la vidéo plus de 10 fois. Nous connaissons des gens qui se comportent comme le personnage principal de la vidéo".

Au total, des milliers de personnes ont donné des avis majoritairement positifs sur le travail de Karim.

''Tout s'est transformé en or pour ces "Mbenguistes". Le message derrière ces sketches est qu'il ne faut pas oublier son passé (malgré les changements de fortune)", explique Karim.

Fervent croyant, Karim exprime sa gratitude à Dieu pour l'accueil réservé à son contenu par le public, et dit être ravi et prêt à créer d'autres vidéos.

'' Avant, sur les médias sociaux, je n'étais pas très connu. C'était un peu comme si je restais dans l'ombre. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur différents thèmes, mais quand j'ai vraiment commencé à publier, j'ai eu beaucoup plus de visibilité", se réjouit Karim.

Pour l'équipe de production, c'est un moment de reconnaissance et de récompense après une longue période de travail et de réflexion. Outre Raoul Kara et Trong Boy, l'équipe de Karim comprend Safi Safi, Kama Kama et Rebeca.

Pour garder la tête froide et gérer le succès et les invitations à se produire sur scène, Karim sait s'appuyer sur ses valeurs et sur ses collaborateurs et amis de longue date.

'' Il faut dire que je travaille avec les acteurs depuis longtemps. On se connaît depuis, et avec des passionnés comme moi qui sont restés, on forme une sorte de famille", explique l'artiste.

''En fonction des scénarios, je peux distribuer les rôles et, dans une dynamique de groupe, nous arrivons à produire ces vidéos que les gens semblent apprécier. Nous nous entendons très bien, nous avons la même vision et presque la même sensibilité artistique", affirme Karim.

En ce qui concerne l'avenir de sa carrière, Karim dit qu'il espère continuer à produire du contenu qui plaira au public.

''Même si le succès ou la popularité peuvent être éphémères, nous espérons toujours garder nos abonnés et leur donner de la joie et de la satisfaction avec de nouveaux projets, c'est très important. C'est très important", explique Karim à TRT Afrika.

En ce moment, Karim et sa troupe sont en tournée africaine qui les a déjà conduits en Côte d'Ivoire et au Togo, et qui comprend de nombreuses autres destinations.

