Le ministère algérien de la Culture a annoncé vendredi qu'il suspendait tous les grands festivals d'art cet été en solidarité avec la bande de Gaza qui subit un assaut israélien dévastateur depuis le mois d'octobre.

Un communiqué de la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, indique que le ministère va plutôt intensifier les activités qui expriment la solidarité du pays avec la cause palestinienne.

Mme Mouloudji a déclaré que cette décision découlait de la position ferme de soutien de l'Algérie à "la cause palestinienne et à sa courageuse lutte légitime contre la brutalité sioniste".

Le ministère organise chaque été plusieurs grands festivals artistiques, notamment le festival culturel international de Timgad à Batna, dans l'est de l'Algérie, et le festival international de Kazif dans la capitale, Alger.

Israël, qui fait fi d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, a été condamné par la communauté internationale pour la poursuite de son offensive brutale sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le groupe de résistance palestinien, le Hamas.

Plus de 38 300 Palestiniens ont été tués depuis lors, principalement des femmes et des enfants, et près de 88 300 ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines et soumises à un blocus paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de mettre immédiatement fin à son opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant qu'elle ne soit déclenchée le 6 mai.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp