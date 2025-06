Le calendrier en dit long.

Deux sommets clés se sont tenus dans le monde cette semaine - l'un au Kazakhstan et l'autre à Washington, DC, alors que les puissances en duel resserraient les rangs avec leurs alliés et établissaient leur programme pour les mois et les années à venir.

Lors de la première conférence, le sommet des dirigeants de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui vient de s'achever à Astana, la Chine et la Russie se sont engagées à renforcer leur engagement économique, politique et sécuritaire avec leurs alliés eurasiens.

Lors du second sommet, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) se sont réunis à Washington cette semaine pour renforcer leur engagement en matière de sécurité avec leurs partenaires asiatiques, dans l'espoir de contrer l'affirmation croissante de la Chine et de la Russie sur la scène mondiale.

L'OCS a été fondée en 2001 par la Chine, la Russie et les États d'Asie centrale pour lutter contre le terrorisme et promouvoir des intérêts communs en matière de sécurité. Aujourd'hui, elle comprend l'Inde, le Pakistan, l'Iran et la Biélorussie. Les relations de la Chine et de la Russie avec l'Occident étant de plus en plus tendues, les deux alliés souhaitent réorienter l'OCS vers la lutte contre l'Occident.

Dans son discours à l'OCS, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une "nouvelle architecture de sécurité et de développement indivisible" en Eurasie et a critiqué l'Occident pour la promotion des modèles eurocentriques et euro-atlantiques. La Russie considère l'OCS comme un forum important pour détourner les critiques occidentales de sa guerre en Ukraine et a mis en garde contre une future présence militaire américaine dans la région.

La Chine partage ce sentiment de résistance. Elle présente l'OCS comme un bloc alternatif qui remet en question la domination occidentale dans le système international, et elle s'est opposée à l'influence des États-Unis dans l'économie mondiale.

Les efforts de la Russie et de la Chine en vue d'un engagement économique, politique et sécuritaire plus étroit avec l'OCS peuvent-ils être couronnés de succès ?

Des intérêts partagés

L'optimisme est de mise sur le front économique.

La Chine et la Russie intensifient déjà les négociations en vue de régler une plus grande partie des échanges commerciaux de l'OCS dans les monnaies locales. Les paiements alternatifs figuraient parmi les principaux points à l'ordre du jour du sommet de cette année et reflètent la volonté de la Chine d'établir une "plateforme de financement de l'OCS" qui donnerait à sa monnaie la priorité sur le dollar.

Les pays d'Asie centrale soutiendraient ces négociations, car nombre de leurs entreprises ont récemment fait l'objet de sanctions sévères de la part des États-Unis. Au début de l'année, le Trésor américain a placé des entreprises basées au Kirghizstan et au Kazakhstan sur la liste des sanctions contre la Russie, ce qui les oblige à limiter leur exposition au dollar s'ils espèrent renforcer la compétitivité de leurs exportations au sein de l'OCS.

L'essor des échanges commerciaux entre la Russie et les États de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est un autre élément déclencheur d'une dédollarisation accrue. Les échanges entre Moscou et les pays de l'OCS auraient atteint 333 milliards de dollars l'année dernière, et plus de 90 % des paiements entre la Russie et l'OCS ont été effectués en monnaie nationale.

Cet aspect est important car la Chine et la Russie se disputent l'influence économique en Asie centrale et considèrent l'abandon du dollar américain comme un moyen important de stimuler leurs offres de développement dans le cadre de l'OCS.

Par exemple, la Chine a réagi à l'influence économique de la Russie en investissant des milliards dans des projets de développement en Asie centrale dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route" (BRI). L'objectif est d'étendre l'utilisation de la monnaie chinoise grâce à ces mégaprojets et de présenter la coopération entre la Chine et l'Asie centrale comme un modèle pour un engagement plus fort dans le cadre de l'initiative "la ceinture et la route" au sein de l'OCS.

Malgré tout cet optimisme, les ambitions économiques croissantes de la Chine et de la Russie ont des limites. Prenons l'exemple de l'Inde. Bien qu'elle soit d'accord pour développer le commerce en monnaie locale afin de gérer les inquiétudes liées au dollar américain, elle considère l'initiative de coopération régionale de la Chine comme une violation de sa souveraineté territoriale. Ces réserves ont empêché l'OCS d'approuver à l'unanimité les projets de connectivité de la Chine.

New Delhi craint également de contrarier l'Occident. Elle a montré un enthousiasme limité pour un mécanisme de paiement financier indépendant soutenu par la Russie au sein de l'OCS et continue de marcher sur la corde raide lorsqu'il s'agit de propositions alternatives. L'absence du Premier ministre Narendra Modi au sommet de cette année a clairement montré que l'Inde pouvait prendre ses distances avec l'OCS sans trop de conséquences (il a fait une accolade à Poutine à Moscou lors d'une visite officielle cette semaine).

Elle a également laissé entendre que l'Inde avait peu à gagner de l'opposition sino-russe à l'Occident. New Delhi peut continuer à garantir ses intérêts fondamentaux - accès au pétrole, davantage de paiements en monnaie locale, exposition limitée aux sanctions - sans nécessairement soutenir la Chine et la Russie contre l'Occident.

Des priorités divergentes

La Chine et la Russie ont toutes deux mis l'accent sur la coopération en matière de sécurité au sein de l'OCS, même si la divergence des priorités reste une source de préoccupation.

Les intérêts de Moscou en matière de sécurité sont principalement liés à la guerre en Ukraine. Poutine considère l'OCS comme un forum ouvert pour signaler sa résistance à l'Occident et a exigé que l'Occident accepte ses conditions pour des pourparlers de paix. Pour projeter un sentiment d'unité du groupe, la Russie a même soutenu l'admission de la Biélorussie dans l'OCS cette année, plaçant ainsi un allié de guerre clé au centre de l'organisation.

Mais l'importance accordée à l'Ukraine risque d'affaiblir le consensus du groupe sur les défis communs en matière de sécurité. La déclaration commune du sommet ne mentionne pas la guerre en Ukraine, et des pays comme le Kazakhstan et l'Inde ont fait part de leur malaise face à la campagne militaire de la Russie.

Pour un groupe qui représente plus de 40 % de la population mondiale et environ un quart de l'économie mondiale, il est impératif de se mettre d'accord sur des défis sécuritaires qui bénéficient d'un large soutien de la part des États membres.

La lutte contre le terrorisme en est un exemple. La multiplication des attaques terroristes en provenance d'Afghanistan constitue une menace directe pour le Pakistan, les États d'Asie centrale et d'autres pays de la région. Mais la question manque d'unité, car la Chine et la Russie préfèrent pousser l'OCS à contrer l'"hégémonie" des États-Unis.

Dès le mois de juin de l'année dernière, le Tadjikistan a demandé des mesures plus strictes pour faire face aux nouveaux groupes terroristes près de ses frontières, tandis que le Pakistan a renouvelé ses appels à des "mesures concrètes et efficaces" pour empêcher l'utilisation du sol afghan pour des attaques contre d'autres États.

Toutefois, les divergences dans la perception des menaces remettent une fois de plus en question la capacité de l'OCS à mener une réponse commune en matière de sécurité. Ce mois-ci, le président chinois Xi Jinping a évité de critiquer directement les talibans ou leur manque de coopération dans la lutte contre les attaques transfrontalières.

En effet, la Chine poursuit une politique d'engagement actif avec le régime taliban en Afghanistan, proposant de normaliser les liens en échange d'une plus grande action contre les groupes terroristes, tels que le Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Cette décision intervient alors que Pékin préside la Structure régionale antiterroriste, principal organe de l'OCS chargé de coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme dans les États membres.

Ainsi comprise, la tentative de la Chine et de la Russie de renforcer la coopération sécuritaire, économique et politique avec l'OCS est porteuse de promesses mitigées. L'augmentation des investissements et des règlements monétaires stimule considérablement leurs ambitions économiques collectives en Eurasie, mais les priorités divergentes en matière de sécurité remettent en question la traction à long terme au sein de l'OCS.

L'auteur, Hannan Hussain, est un spécialiste des affaires internationales et un auteur. Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

