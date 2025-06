La Russie a salué, samedi, la création de la "Confédération des États du Sahel" mise place le 6 juillet courant par les Chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

"Ces jours-ci, nous avons appris la mise en place d'une association des États du Sahel. Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso Ibrahim Traoré, le président du Niger Abdourahamane Tiani et le président du Mali Assimi Goita", a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, dans une déclaration diffusée par la télévision publique nigérienne.

"Nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique", a-t-elle poursuivi.

"Compte tenu de notre approche de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond aux aspirations des peuples des trois pays et elle aura un impact sur la sécurité de la région", a indiqué la diplomatie russe.

"La Russie confirme son intention d'apporter son appui, autant que possible, à cette alliance des Etats du Sahel, notamment en matière de sécurité, de la formation du personnel militaire et des organes de police et en développant une coopération économique", a-t-elle conclu.

Le 6 juillet courant, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger étaient réunis à Niamey dans le cadre du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel (AES).

À l'issue de leur sommet, les trois chefs d'État ont décidé de créer la "Confédération des États du Sahel" chargée de coordonner les actions des trois pays dans les domaines de la sécurité, de la représentation internationale et du développement économique.

