En 1986, au sommet de son triomphe en tant que premier homme noir à recevoir le prix Nobel de littérature, le dramaturge, romancier, poète et essayiste nigérian Wole Soyinka a trouvé les mots pour brosser le tableau le plus perspicace de la façon dont nos mondes s'entrechoquent.

"Il était inévitable que le monde nordique et l'Afrique, en particulier la partie qui constitue le monde yoruba, se rencontrent au carrefour de la Suède. Si je suis l'agent d'une telle rencontre symbolique, c'est tout simplement parce que ma muse créatrice est Ogun, le dieu de la créativité et de la destruction, de la lyrique et de la métallurgie", a déclaré Soyinka dans son célèbre discours de remerciement.

"Cette divinité a anticipé votre scientifique Alfred Nobel au tout début des temps en se frayant un chemin à travers le chaos primordial, en dynamitant le noyau de la Terre pour ouvrir une voie à ses collègues divinités qui cherchaient à s'unir à nous, les mortels."

Comme à son habitude, Soyinka mêle sans peine mythologie, créativité et héritage d'Alfred Nobel, soulignant le pouvoir de transformation de la littérature et son rôle dans le franchissement des barrières de la culture, de la pensée et de la géographie.

Soyinka a fêté ses 90 ans le 13 juillet, ce qui en fait non seulement une célébration du maître et de son œuvre, mais aussi un moment pour se réapproprier tout ce qu'il représente en tant que trésor africain et mondial.

Les activités prévues en Afrique et ailleurs au cours du week-end comprennent des projections spéciales de films sur la vie et l'œuvre du géant de la littérature, des expositions de livres et des spectacles culturels.

Né Akinwande Oluwole Soyinka en 1934 à Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria, les œuvres et le militantisme de Soyinka ont souvent trouvé un écho dans son pays natal, le Nigeria, mais aussi dans toute l'Afrique.

Après avoir fréquenté l'école primaire St Peter à Abeokuta, Soyinka a fréquenté le Government College et l'University College Ibadan, qui était alors affilié à l'université de Londres, et a étudié à Leeds, au Royaume-Uni, pour obtenir un master.

Sa carrière s'est épanouie pendant son séjour au Royaume-Uni, et certaines de ses premières pièces ont immédiatement fait parler d'elles.

Parmi les œuvres les plus célèbres de sa glorieuse carrière, citons The Swamp Dwellers, The Lion and the Jewel, Kongi's Harvest, Trials of Bothers Jero, Death and The Kings Horseman, Season of Anomy, The Interpreters, Ake : The Years of Childhood, The Man Died, et ses mémoires Ibadan : The Penkelemesi Years.

De fortes convictions

Lorsqu'il est devenu le premier Africain à recevoir le prix Nobel de littérature, il y a 38 ans, Wole Soyinka a assisté à la cérémonie de remise du prix en tenue traditionnelle nigériane. Il s'agissait d'une déclaration qui allait au-delà de la représentation de son pays.

Dans son discours, il a évoqué les méfaits du colonialisme et les discriminations flagrantes et répétées dont les Noirs ont été victimes pendant des décennies à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud.

L'engagement de Soyinka dans la politique n'était pas qu'une simple rhétorique ; il lui arrivait souvent de s'attirer des ennuis.

En 1965, Soyinka avait été arrêté et accusé d'avoir forcé un présentateur de radio à passer une cassette contenant des accusations de malversations électorales à la place d'un discours du premier ministre de la région occidentale du Nigeria de l'époque.

Soyinka a échappé aux accusations pour des raisons techniques, mais ce n'était que le début de ses démêlés avec les autorités.

Deux ans plus tard, il rencontre secrètement le gouverneur de la région orientale du Nigeria à Enugu afin d'éviter la guerre civile dans le pays.

Cette fois-ci, il est détenu pendant 22 mois et se voit refuser l'accès à des livres et à du matériel d'écriture pendant toute cette période.

Il a écrit The Man Died (L'homme est mort), un mémoire détaillant son emprisonnement.

"Rétrospectivement, The Man Died met en lumière ce qui a distingué toutes les pièces et tous les poèmes de Soyinka : une croyance passionnée en la justice et une préoccupation morale que rien ne peut subvertir", peut-on lire dans un article de Peter Thomas paru en 1974 dans la revue Books Abroad, l'ancien avatar de World Literature Today.

Longtemps après que ses persécuteurs aient trouvé leur place dans les livres d'histoire, les œuvres de cet homme témoigneront de l'esprit invincible qui surpasse tous leurs semblables... Selon ses propres termes, il est devenu un "anjonu" (esprit) revenu d'outre-tombe".

Le rebelle infatigable

Soyinka échappera à un sort similaire au lendemain de l'annulation des élections du 12 juin 1993. Cette fois, il a fui le Nigeria avec d'autres militants de la démocratie, dont l'actuel président de la nation ouest-africaine, Bola Ahmed Tinubu. Comme l'écrivait Thomas il y a cinq décennies, Soyinka reste d'actualité dans le monde littéraire et dans le monde réel.

La jeune génération d'écrivains nigérians le considère comme un sage dont la personnalité et la profondeur des connaissances transcendent l'écriture et la politique. "Ce n'est pas pour rien que Soyinka est probablement le Nigérian le plus célèbre au monde", explique Abubakar Adam Ibrahim, lauréat du prix de littérature du Nigéria 2016, à TRT Afrika.

"Je l'ai vu en octobre dernier et je lui ai demandé comment, à cet âge, il avait encore l'énergie de s'engager dans des débats politiques, même avec des trolls en ligne. Il n'a exprimé aucun désir d'arrêter. On ne peut que s'émerveiller de l'énergie qu'il investit dans ses activités", ajoute-t-il.

Immortaliser la légende

Kola Tubosun, linguiste et écrivain nigérian, considère Soyinka comme un pionnier.

"Si l'on considère l'impact de Soyinka, le simple fait qu'il ait été un pionnier a ouvert de nombreuses portes aux créateurs africains", explique-t-il. Tubosun sort un film intitulé Ebrohimie Road Soyinka pour commémorer le 90e anniversaire de la naissance du grand homme.

Un autre film est prévu : The Man Died, une adaptation fictive des mémoires de prison de Soyinka par Awam Amkpa, professeur d'art dramatique, acteur et réalisateur.

Adedotun Aremu Gbadebo III, le monarque de l'Alake of Egbaland, a déclaré le 13 juillet Journée Wole Soyinka dans sa ville natale d'Abeokuta.

Ce dernier a également exhorté le gouvernement fédéral à faire de cette journée une célébration nationale.

