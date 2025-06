Le Soudan reste en proie à la pire crise de la faim et des déplacements de population au monde en raison du conflit armé qui oppose depuis 15 mois l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR).

Le nombre de personnes tuées lors des affrontements est estimé à environ 16 000, mais le bilan est beaucoup plus lourd en raison de l'effondrement du système de santé dans ce pays du nord-est de l'Afrique.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué que depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023, plus de 7,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays.

L'OIM note que plus de 2 millions de personnes ont traversé la frontière vers les pays voisins, dont 55 % sont des enfants de moins de 18 ans.

Déplacements de population et faim

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Soudan compte le plus grand nombre d'enfants déplacés au monde, soit 5 millions.

L'OIM a révélé que 36 % des personnes déplacées sont originaires de Khartoum, 20 % du Darfour Sud et 14 % du Darfour Nord.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) a fait savoir qu'alors que la situation continue de se détériorer au Soudan, des femmes, des enfants et des familles entières sont forcés de fuir, laissant tout derrière eux.

L'Ocha a indiqué que le Soudan est actuellement confronté à "la pire insécurité alimentaire depuis 20 ans".

Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné qu'une personne sur cinq au Soudan est confrontée à une insécurité alimentaire de niveau d'urgence dans le cadre de la guerre civile en cours.

"755 000 personnes sont confrontées à des niveaux de faim catastrophiques. 25,6 millions de personnes sont confrontées à des niveaux aigus", a indiqué Ghebreyesus.

Risque de famine

Eatizaz Yousif, directeur national du Comité international de secours (IRC) au Soudan, a expliqué que près de la moitié du pays a besoin d'une aide humanitaire en raison de la guerre en cours, et que 3 millions de personnes sont au bord de la famine et risquent de mourir de faim.

Le représentant de l'Unicef au Soudan, Mandeep O'Brien, a indiqué qu'environ 8,9 millions d'enfants soudanais souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë et de maladies.

La directrice générale de l'Unicef, Catherine Russell, a souligné que le Soudan est "l'un des pires endroits au monde" pour les enfants.

Catherine Russell a fait remarquer que des millions d'enfants soudanais souffrent de malnutrition et ne peuvent pas aller à l'école.

La Turquie envoie de l'aide humanitaire au Soudan

Un navire transportant plus de 2 400 tonnes d'aide humanitaire a quitté le port turc de Mersin samedi, à destination du Soudan.

L'aide a été préparée sous la coordination de l'Autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), avec des contributions du ministère de la santé, du Croissant-Rouge turc et de plusieurs organisations non gouvernementales.

L'aide comprend de la nourriture, des produits d'hygiène, des vêtements, des abris et des fournitures de santé, selon Okay Memis, le chef de l'AFAD. Le navire, le Sardes, devrait arriver au Soudan au cours du week-end prochain, a indiqué M. Oktay.

La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et le commandant de la FSR Mohamed Hamdan Dagalo, en raison de désaccords sur l'intégration de la FSR dans l'armée.

Le conflit a provoqué une crise humanitaire dévastatrice, et les affrontements ont tué près de 16 000 personnes et déplacé des millions d'autres.

Le 29 mars, le Soudan a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies contre les Émirats arabes unis pour avoir prétendument soutenu les FSR, une accusation que les Émirats arabes unis nient.

