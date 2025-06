Le directeur de la communication de la Türkiye, Fahrettin Altun, a réitéré l'engagement du pays à combattre les injustices mondiales et à soutenir les opprimés sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan.

La Direction de la communication de la Türkiye a organisé un concert dimanche pour commémorer la Journée de la démocratie et de l'unité nationale du 15 juillet - l'anniversaire de la tentative de coup d'État déjouée le 15 juillet 2016 - au cours duquel le compositeur et pianiste renommé Fahir Atakoglu a présenté son album 15 July Saga au Centre culturel Atatürk d'Istanbul.

S'exprimant lors de l'événement, M. Altun a souligné la résilience de la Turquie face aux efforts déployés pour saper sa souveraineté, dénonçant le coup d'État de 2016 comme une manœuvre d'un groupe terroriste au service d'intérêts d'exploitation mondiaux.

Il a déclaré que la Turquie était désormais imperméable à la déstabilisation par le terrorisme et les troubles civils et qu'elle était déterminée à lutter contre les injustices mondiales et à soutenir les opprimés sous la direction d'Erdogan.

Altun a précisé que les puissances mondiales visent à empêcher la Turquie d'exposer la vérité sur le massacre israélien à Gaza et de remettre en question le mépris du système international pour les génocides, les crimes de guerre et les massacres.

Il a promis que la Turquie continuerait à combattre fermement les injustices au sein du système mondial pour les innocents, tout comme la nation s'est opposée à la tentative de coup d'État de 2016 de l'Organisation terroriste Fetullah (FETO), un instrument de l'exploitation mondiale.

Les médias étrangers visitent le musée du 15 juillet

Des membres de médias étrangers ont visité le Musée de la mémoire du 15 juillet d'Istanbul dimanche, dans le cadre des événements de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale du 15 juillet.

Muhammed Yildiz, responsable du musée, a donné des informations à une vingtaine de journalistes de différents pays.

Le musée, qui a ouvert ses portes en 2019, présente des objets tels que des effets personnels de personnes décédées lors de la tentative de coup d'État et un véhicule qui a été abattu devant le bâtiment de l'état-major général à Ankara.

M. Yildiz a déclaré que les figures de phénix du musée symbolisent la renaissance de la nation et a expliqué la section du musée consacrée au colonialisme, qui dépeint les coups d'État comme des tactiques coloniales modernes.

La visite comprenait la présentation aux médias d'une vidéo résumant la tentative de coup d'État.

FETO et son chef de file Fetullah Gulen, basé aux États-Unis, ont orchestré le coup d'État manqué du 15 juillet 2016, qui a fait 253 martyrs.

Ankara accuse également FETO d'être à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État par l'infiltration des institutions turques, en particulier l'armée, la police et le système judiciaire.

Les autorités turques ont demandé aux États-Unis d'extrader Gulen - qui réside dans l'État américain de Pennsylvanie - pour qu'il réponde de ses actes devant la justice turque, mais les autorités américaines n'ont pas accédé à cette demande.

