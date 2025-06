Par Murat Sofuoglu

Alors que la Turquie commémore le huitième anniversaire de la tentative de coup d'État militaire manqué, Ankara attend toujours que les États-Unis lui livrent le cerveau de l'attaque contre la démocratie turque et son peuple le 15 juillet, qui a fait 253 martyrs et plus de 2 700 blessés.

Fetullah Gulen, le chef de l'organisation terroriste Fetullah (FETO), contrôle son réseau terroriste tentaculaire depuis sa résidence de Pennsylvanie depuis 1999.

Malgré les nombreuses demandes turques d'extradition, Washington ne l'a pas remis à son allié de l'OTAN, ce qui a provoqué la colère d'Ankara et a amené de nombreux responsables à remettre en question le bien-fondé du partenariat politique et militaire à long terme entre les deux pays.

Malgré les nombreuses protestations de la Turquie, les États-Unis ont également continué à protéger les YPG, la branche syrienne du PKK, qui est considérée comme un groupe terroriste par Washington et Ankara, ainsi que par l'UE et l'OTAN.

"En tant que groupe théopolitique, FETO fait partie des guerres par procuration menées par les États-Unis dans le monde entier. En d'autres termes, il s'agit d'une organisation qui a pu exercer une influence au nom des États-Unis tant en Turquie qu'à l'échelle mondiale", déclare Abdullah Agar, analyste militaire turc.

Bien que Gulen soit un prédicateur et que ses membres semblent être un mouvement religieux, selon Agar, ils ont poursuivi des objectifs non seulement religieux mais aussi politiques et opèrent dans différentes catégories démographiques à travers le monde.

"FETO est née en Turquie, mais sous le couvert de l'islam, elle a servi les intérêts de l'Occident et des États-Unis non seulement en Turquie, mais aussi dans de nombreux pays", explique M. Agar à TRT World.

Un atout stratégique

Si les États-Unis extradent Gulen vers la Turquie, cela pourrait signifier l'élimination ou l'échec de la protection d'un mandataire mondial, ce qui pourrait susciter une controverse au sein de l'establishment politique et de sécurité du pays nord-américain et affecter négativement la crédibilité de Washington.

Selon M. Agar, cela aurait également des répercussions négatives sur d'autres mandataires tels que les YPG/PKK en Syrie. De ce point de vue, on comprend pourquoi les États-Unis continuent de protéger la FETO.

"D'un autre côté, la remise potentielle de Gulen par Washington à la Turquie comporte de grands risques en termes d'exposition du linge sale de la FETO et de ses connexions mondiales. Après tout, si Gulen tombe entre les mains d'Ankara, l'existence de FETO en Turquie et son existence à l'échelle mondiale, ainsi que son existence conceptuelle, seront déchiffrées", explique M. Agar.

Dans le même temps, M. Agar estime que le soi-disant islam "modéré" propagé par FETO correspond à "un impérialisme conceptuel" promu par les États-Unis et l'Occident pour manipuler les communautés musulmanes dans le monde, les empêchant ainsi d'affirmer leurs propres objectifs politiques et économiques indépendants.

Sami al Arian, directeur du Centre pour l'islam et les affaires mondiales de l'université Sabahattin Zaim d'Istanbul, qui a mené des recherches sur le groupe au fil des ans, estime également que Washington considère "ce mouvement comme un atout stratégique qui pourrait être utilisé pour faire pression sur la Turquie".

Si les États-Unis ne veulent pas adopter une position qui montre un soutien public ou ouvert à un groupe qui a en fait "fomenté" une tentative de coup d'État il y a quelques années en Turquie, la deuxième armée de l'OTAN, Washington est également préoccupé par les politiques turques, qui montrent certains signes de résistance à la superpuissance mondiale, selon M. Arian.

En 2019, la Turquie s'est procuré le système de défense aérienne S-400s auprès de la Russie après que les États-Unis ont traîné les pieds face aux demandes d'Ankara concernant les missiles Patriot. Cela a aggravé les tensions entre les deux alliés de l'OTAN. Les États-Unis n'ont pas non plus livré d'avions de combat F-35 à la Turquie, l'excluant ainsi du programme, ce qui a également provoqué des tensions.

La Turquie a également adopté une position différente dans le conflit ukrainien, établissant des contacts étroits avec la Russie, contrairement aux États occidentaux, afin de mettre un terme à cette guerre sanglante.

Plus récemment, la Turquie a publiquement manifesté son intérêt à rejoindre les BRICS, une alliance non occidentale inspirée du mouvement des non-alignés de l'époque de la guerre froide.

Les BRICS comprennent la Russie, la Chine et l'Inde. Contrairement à une grande partie de l'Occident, Ankara a soutenu la résistance palestinienne contre l'agression sioniste à Gaza, en accueillant publiquement les dirigeants du Hamas et en exhortant l'administration américaine pro-israélienne à pousser Tel-Aviv à s'asseoir à la table des négociations avec les Palestiniens.

Le président turc Erdogan a rencontré le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Istanbul en avril, pour discuter des modalités d'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza.

"Ils tentent de modifier les politiques turques parce qu'Ankara, au cours des deux dernières décennies, a essayé de tracer sa propre voie, d'affirmer une plus grande indépendance dans sa prise de décision et de montrer son pouvoir dans la région, en essayant de jouer un rôle plutôt actif dans de nombreuses questions qui préoccupent les États-Unis, ce qui pourrait également être préjudiciable aux intérêts américains d'un point de vue américain", explique M. Arian.

Selon M. Arian, Gulen a certainement été "utilisé par des agences de renseignement, la CIA et d'autres" en ce qui concerne les positions politiques de la Turquie.

"Ils peuvent toujours l'utiliser lorsqu'il y a une grande opposition ou une différence de politique entre les États-Unis et la Turquie. Matthew Bryza, ancien diplomate américain de haut rang, estime que les obstacles à la remise de Gulen à la Turquie sont davantage liés au système juridique américain "vigoureux" qu'à "une quelconque décision politique" de Washington "pour le protéger".

Mais M. Bryza a également déclaré à TRT World que "le gouvernement américain comprend clairement que Fetullah Gulen était impliqué dans la tentative de coup d'État ou, selon toute vraisemblance, qu'il l'organisait encore".

Dans une précédente interview accordée à TRT World, Richard Falk, professeur de droit international, a souligné la possible complicité des États-Unis avec la tentative de coup d'État, affirmant que "certains indices clairs" montraient que les putschistes avaient reçu le "feu vert" pour agir de la part de Washington.

Dans la nuit du 15 juillet, lorsque John Kerry, alors secrétaire d'État, s'est rendu à Moscou et a fait une déclaration appelant à la désescalade des tensions, cela a certainement "laissé entendre" que les États-Unis étaient d'une manière ou d'une autre au courant de la tentative de coup d'État, a déclaré M. Arian.

"S'ils étaient au courant de ce coup d'État, cela signifie certainement qu'ils étaient complices", ajoute-t-il.

Liens avec le sionisme

M. Arian attire également l'attention sur une dimension essentielle : les liens étroits de Gulen avec le lobby juif sioniste aux États-Unis, qui exerce une grande influence sur les politiciens et les groupes démocrates et républicains.

"Aux États-Unis, Gulen s'est aligné sur de nombreuses forces sionistes et sur des intérêts sionistes", explique M. Arian.

Il ajoute que FETO participe et organise des événements aux États-Unis pour renforcer ses amitiés et ses relations avec les sionistes.

Même si la procédure légale d'extradition de Gulen, qui est très difficile et longue en raison du système judiciaire "compliqué" des États-Unis, commençait sous une administration démocrate, les républicains s'y opposeraient fondamentalement parce que la FETO "trouvera toujours quelqu'un de l'autre côté qui soutiendra Gulen" en raison d'éventuelles connexions sionistes, affirme-t-il.

"Ils lui viendront en aide. Le lobby sioniste commencera à déplacer certaines de ces personnes, qu'elles soient de droite ou de gauche, démocrates ou républicaines, en utilisant ce processus, voire en tirant un avantage politique de l'autre parti", ajoute le professeur.

Dans le passé, Gulen a fait des déclarations en faveur d'Israël. Par exemple, lors de l'attaque israélienne controversée contre la flottille d'aide Mavi Marmara, qui faisait partie de la flottille internationale pour Gaza visant à briser le blocus naval de l'État israélien sur l'enclave palestinienne, il a critiqué l'effort d'aide humanitaire.

L'attaque israélienne meurtrière a entraîné la mort de dix militants turcs.

Les organisateurs de la flottille pour Gaza auraient dû demander l'autorisation d'Israël avant de livrer de l'aide aux Palestiniens, a-t-il déclaré au Wall Street Journal lors de sa première interview avec un média américain en 2010, qualifiant leur acte de "signe de défi à l'autorité" d'Israël.

Selon M. Arian, l'approche de Gulen à l'égard d'Israël est bénéfique aux intérêts sionistes dans leur lutte contre les aspirations palestiniennes.

"Le gouvernement israélien et les intérêts sionistes veulent utiliser Gulen comme un outil supplémentaire pour faire pression sur la Turquie afin qu'elle adopte une approche non interventionniste vis-à-vis de la question palestinienne et qu'elle ne soutienne pas les Palestiniens, comme le fait le gouvernement turc depuis deux décennies", explique-t-il.

Quel est l'objectif de Gulen?

Pour l'État turc, la tentative de coup d'État ratée du 15 juillet est une indication claire de l'objectif du chef de FETO de prendre le contrôle de l'État.

"Si l'on examine ces objectifs en profondeur, on s'aperçoit qu'il ne se soucie guère de la gouvernance démocratique ou de l'État de droit par le biais de la représentation du peuple", explique M. Arian.

"Par conséquent, quelle que soit sa motivation, il voulait prendre le pouvoir par la force et tenter d'imposer certains principes, certaines croyances, certaines doctrines qu'il promeut depuis de nombreuses années", ajoute le professeur.

Murat Sofuoglu est rédacteur à TRT World.

