Par TARIQ ABDUL-WAHAD

Un sport professionnel est souvent un jeu de chiffres. Les moyennes de points et de frappe, les tie-breaks, les points de match, les records du monde - ces chiffres dictent souvent la durée de vie d'un athlète.

Une fois que nous prenons notre retraite, ces mêmes chiffres nous suivent - inscrits dans notre histoire professionnelle ; une valeur attribuée à notre héritage et à notre contribution au sport.

Dans la force de l'âge, ces mêmes chiffres dictent la valeur de nos contrats, déterminent la trajectoire de notre valeur marchande pour les marques et les sponsors et, pour la plupart, achètent notre silence en tant que personnalités publiques.

C'est la rançon que l'on nous paie pour nous empêcher de dire la vérité telle qu'elle est. C'est le prix du consentement fabriqué et de la complicité dans un système qui voudrait que nous nous produisions sur nos plateformes pour divertir et vendre des billets, mais que nous n'osions pas utiliser ces mêmes plateformes pour témoigner.

Souffrance à Gaza

Si les chiffres ont une telle valeur, pourquoi le tableau d'affichage de l'humanité est-il si sombre ? Prenons l'exemple de la Palestine. Soixante-quinze ans d'une occupation effroyable.

À Gaza, neuf mois de génocide. Quelque 186 000 enfants, hommes et femmes ont été estimés morts de blessures, de maladies, de malnutrition et de traumatismes en général.

Au moins 146 journalistes tués. Quelque 1,7 million de Palestiniens déplacés. Plus de 142 000 maisons détruites, 312 000 maisons partiellement détruites, 467 écoles endommagées, 2 590 installations industrielles détruites et 361 installations de soins de santé détruites.

Un peuple entier massacré par un régime systématique. Tels sont les chiffres que nous devrions tous connaître après tous ces mois de carnage résolu, retransmis en direct au monde entier.

Le privilège de faire du sport ne nous est pas donné par l'élite dirigeante. Enfants, nous jouons dans les arrière-cours, les ruelles, les parcs publics et les coins de rue.

Nous jouons malgré un financement insuffisant dans les zones socio-économiques défavorisées, où les ressources publiques adéquates ne sont pas mises à la disposition de nos jeunes.

Nous jouons pour traiter, pour pleurer, pour nous défouler et pour rêver. Ce privilège est une bénédiction de Dieu tout-puissant pour chaque enfant sur la surface de cette terre - y compris les enfants de Gaza.

Comme nous et nos enfants, ils ont le droit de rêver et de travailler sans relâche pour réaliser ce rêve et devenir des champions. Les valeurs du sport sont nobles ; elles nous enseignent la fraternité, la compassion, la discipline et la résilience.

Par-dessus tout, le sport nous enseigne l'humilité : notre talent est aiguisé, mais c'est notre foi en Dieu et en ce qu'il a prévu pour nos chemins qui nous permet de rester déterminés. C'est pourquoi, lorsque l'impie se produit, il est essentiel que les athlètes s'expriment.

Tout risquer

Muhammad Ali, John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman, Bill Russell, Mahmoud Abdul Rauf, Colin Kaepernick et tant d'autres ont ouvert la voie à l'utilisation du sport comme catalyseur du changement. Au risque de tout perdre, ils ont parlé, marché, se sont agenouillés et ont posé des questions.

Certains d'entre eux ont tout perdu ; ils ont perdu des sponsors, des contrats, des revenus et des réputations. Mais le coût ultime a déjà été payé par la perte catastrophique de vies humaines, de sorte qu'en vérité, il n'y a plus rien à perdre.

Lorsque le pouvoir de l'empire détruit sans relâche de la manière la plus brutale et la plus explicite qui soit, les êtres humains doivent rassembler leur courage pour s'exprimer en solidarité avec les opprimés.

Athletes4Ceasefire s'inscrit dans cet état d'esprit. Il est né d'athlètes qui ont du cœur ; des athlètes qui ne feront pas comme si de rien n'était pendant cette folie génocidaire.

Kenny Stills, ancien joueur des New Orleans Saints en NFL, et Omar Dreidi, agent de la NBA, ont été les fers de lance de ce mouvement d'athlètes qui ont l'humanité et l'amour dans le cœur.

Le succès dans le sport professionnel ne nous a pas élevés au-dessus de nos communautés, mais a au contraire renforcé notre sentiment d'appartenance à ces communautés locales et mondiales. Le sport a fait de nous de meilleurs empathes.

En tant qu'athlètes, nous aimons les règles du jeu équitables et nous savons quand quelque chose ne va pas. Et ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés n'est pas seulement répréhensible, c'est une violation de plusieurs lois internationales sur les droits de l'homme.

Athlètes4Ceasefire

Les droits des Palestiniens sont bafoués depuis des décennies, et cet assaut permanent a mis en évidence la barbarie pure et simple dont les puissances dirigeantes sont effrontément prêtes à faire preuve. Cela nous amène aux niveaux les plus profonds de la dépravation humaine et Athlete4Ceasefire le reconnaît.

L'échec ne nous est pas inconnu. Qu'il s'agisse d'un mauvais pourcentage de tir, d'un but manqué, d'une double faute ou de l'impossibilité de gagner la course, chaque échec fait partie d'un voyage plus long et plus important. Nous avons échoué à maintes reprises.

Mais nous nous montrons toujours à la hauteur, jusqu'à ce que notre résilience devienne partie intégrante de notre identité. En tant qu'athlètes, nous sommes équipés pour faire face aux échecs de l'humanité, et le génocide est le plus grand échec de l'humanité.

Certains disent que les athlètes courageux sont un placebo pour l'engagement civique dans la société parce que nous pouvons parler, mais qui écoutera ? Je suis d'avis que si nous sommes le placebo, les citoyens doivent devenir le véritable remède. Les gens doivent se faire entendre quand et où l'inhumain se produit.

Je suis un athlète, certes, mais je suis avant tout un être humain. Et il est de ma responsabilité, en tant que membre de la race humaine, de réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la fin de toutes les oppressions dans le monde, que ce soit en Palestine, au Soudan, au Congo ou partout ailleurs où des gens souffrent.

La partie n'est pas perdue ; la balle est dans notre camp et nous pouvons changer le score. J'en suis convaincu.

Tariq Abdul-Wahad est né Olivier Saint-Jean en France en 1974. Il a été le premier basketteur français à être recruté et à jouer en NBA en 1997. Abdul-Wahid a étudié l'histoire de l'art à l'université d'État de San Jose et est également titulaire d'un master en gestion sportive. Après avoir pris sa retraite du basket-ball professionnel en 2005, il a été particulièrement actif dans le domaine des sports pour les jeunes dans la région de Bay Area en Californie, avec des entreprises telles que BlueSox Basketball et Norcal Performance Training. Il a également été le fer de lance de nombreux projets axés sur les sports de la jeunesse en France et au Sénégal. Il est marié à Khadija Ibn-Lahoucine et a trois enfants : Amine, Hind et Anas.

