Les équipes sanitaires de Côte d'Ivoire ont commencé lundi à administrer aux enfants le dernier vaccin contre le paludisme, marquant ainsi le début d'une campagne régionale dont les experts espèrent qu'elle permettra de réduire l'impact de l'une des maladies les plus meurtrières d'Afrique.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est l'un des premiers pays du continent à commencer à administrer le tout dernier vaccin contre le paludisme dans le cadre d'une campagne visant environ 250 000 enfants de moins de deux ans.

Le vaccin à trois doses, connu sous le nom de R21/Matrix-M, a été mis au point par l'université britannique d'Oxford et a été autorisé par l'Organisation mondiale de la santé en octobre dernier.

Les recherches indiquent qu'il est efficace à plus de 75 % pour prévenir les maladies graves et les décès au cours de la première année et que la protection est prolongée d'au moins un an avec un rappel.

Alice Kanga est l'une des nombreuses personnes ayant amené leurs enfants se faire vacciner lundi.

"C'est vraiment important pour les enfants, pour leur santé", a-t-elle déclaré.

En 2021, l'OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme, connu sous le nom de Mosquirix, fabriqué par GSK.

Mais ce vaccin nécessite quatre doses et la protection s'estompe en quelques mois. GSK a également déclaré précédemment qu'elle ne serait en mesure de produire qu'environ 15 millions de doses.

Mais le Serum Institute indien a déjà fabriqué 25 millions de doses du vaccin Oxford et prévoit d'en fabriquer au moins 100 millions chaque année, à un coût d'environ 4 dollars par dose.

Plus de 94 % des quelque 249 millions de cas de paludisme et des 608 000 décès enregistrés chaque année dans le monde se situent en Afrique.

Cette maladie parasitaire est propagée par les moustiques et frappe le plus souvent les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.

Pierre Demba, ministre de la santé de Côte d'Ivoire, a déclaré que le lancement de la campagne de vaccination contre le paludisme témoignait de l'engagement du gouvernement à investir dans les enfants du pays.

L'alliance Gavi, qui aide les pays en voie de développement à acheter des vaccins, a indiqué que d'autres pays, dont la République centrafricaine, le Tchad et le Sud-Soudan, ont bénéficié de ce vaccin mis au point par Oxford.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp