Des combats ont opposé des groupes armés locaux dans la nuit de mardi à mercredi dans la banlieue est de la capitale libyenne, causant la mort d'une femme, selon des médias locaux et les services de secours.

Des affrontements à l'arme moyenne et légère ont éclaté tard dans la nuit à Tajoura, ville située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Tripoli, proche de l'aéroport de Mitiga et des stations balnéaires très fréquentées par les habitants les nuits d'été.

Une "femme est décédée touchée à la tête" par une balle perdue lors de ces combats, a indiqué mardi soir sur la télévision locale Libya al-Ahrar, Oussama Ali, porte-parole du service des ambulances et secours. Les combats ont provoqué un mouvement de panique sur les plages dont l'évacuation a été coordonnée par les services de secours.

Les causes de ces violences restent inconnues mais selon des médias locaux et les réseaux sociaux, les heurts ont éclaté à cause de différends entre deux groupes armés qui contrôlent la ville et l'arrestation d'un membre d'un groupe par l'autre.

Les affrontements à l'arme lourde sont récurrents entre groupes armés dans l'ouest de la Libye, malgré leur affiliation au gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli.

Ces heurts sont survenus à la veille d'un Forum international sur les migrations à Tripoli, où sont attendues mercredi des délégations de haut niveau de pays européens et africains de la région, dont la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le président tchadien, Mahamat Idriss Déby.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par les violences et divisée entre deux camps rivaux, avec à l'ouest le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l'ONU, face à un exécutif parallèle affilié au camp du maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l'est et une partie du sud.

