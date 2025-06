Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a participé mercredi à une réunion de travail conjointe au Niger sous la direction du Premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine.

Dans un message publié sur X, le ministère turc a indiqué que "le ministre Hakan Fidan, accompagné du ministre de la Défense, Yasar Güler, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Alparslan Bayraktar, du chef du MIT, Ibrahim Kalin, du président de l'industrie de la défense, Haluk Görgün, et du vice-ministre du Commerce, Özgür Volkan Agar, a participé à la réunion de travail conjointe tenue à Niamey sous la présidence du Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine".

Des sources diplomatiques turques avaient rapporté que Fidan se rendrait au Niger et qu'au cours de cette visite, les relations politiques et économiques bilatérales et les mesures qui peuvent être prises pour renforcer et diversifier la coopération dans ce contexte, ainsi que les développements actuels dans la région du Sahel et les questions régionales, en particulier la question israélo-palestinienne, seraient discutées.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp