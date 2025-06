Les deux parties ont discuté mardi de la situation humanitaire à Gaza, qui a atteint des niveaux catastrophiques en raison de la guerre génocidaire en cours menée depuis 10 mois maintenant par Tel Aviv.

Ils ont également discuté des développements préoccupants résultant de la propagation de la faim et des maladies, en particulier dans le nord de Gaza.

Fidan et Haniyeh ont aussi abordé les dernières négociations de cessez-le-feu et les entraves dressées par Israël.

Les efforts de la Turquie pour la Palestine

Depuis le début de la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, la Turquie utilise tous les moyens pour obtenir un cessez-le-feu dans l'enclave assiégée et envoyer de l'aide humanitaire aux Palestiniens.

Plus tôt mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la position d'Ankara ne changera pas envers Tel Aviv "tant que le massacre, l'occupation et la politique génocidaire d'Israël à Gaza et dans les autres territoires palestiniens continueront."

La semaine dernière, Erdogan a utilisé la plateforme de l'OTAN pour évoquer la crise à Gaza, exhortant la communauté internationale à faire pression sur Israël pour accepter un cessez-le-feu.

La Turquie a condamné à plusieurs reprises la guerre génocidaire d'Israël qui entrave les efforts d'Ankara — et d'autres médiateurs — pour un cessez-le-feu.

Ankara envoie de l'aide humanitaire aux Palestiniens assiégés à Gaza, qui font face à une situation humanitaire désastreuse marquée par une grave pénurie de produits et services de première nécessité tels que l'eau, la nourriture, l'électricité et les médicaments.

