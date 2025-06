Par Abdulwasiu Hassan

Les aéroports évoquent un sentiment d'anticipation et de mouvement perpétuel.

L'animation des terminaux, la bousculade du personnel des compagnies aériennes, le flou des visages qui se pressent sur les sols cirés et le bourdonnement lointain des avions qui décollent ou atterrissent sont autant d'éléments qui font partie de l'expérience unique du voyage aérien.

Au Nigeria, les aéroports se multiplient dans les États à l'initiative des gouvernements locaux qui les considèrent comme des moteurs du développement économique et social, tandis que les pourfendeurs estiment que la plupart de ces projets sont des éléphants blancs.

L'État de Zamfara, dans le nord-ouest du pays, est le dernier en date à avoir rejoint la chaîne de montage des aéroports.

"Les avantages économiques potentiels et l'effet multiplicateur du projet d'aéroport de Gusau sont énormes. Une fois achevé, il aura un impact considérable sur la facilité de faire des affaires et dans d'autres domaines du développement et des voyages", a déclaré le gouverneur de l'État de Zamfara, Dauda Lawal, lors du lancement du projet.

"L'aéroport ouvrira un accès aérien direct à notre État et éliminera les difficultés que rencontrent souvent nos hommes d'affaires pour exporter et importer des biens et des services".

L'aéroport devrait être construit dans un délai de 30 mois.

Des aéroports non viables

De nombreux États, dont Ekiti, Akwa-Ibom et Ebonyi dans le sud du pays et Yobe dans le nord-est, ont construit des aéroports ces dernières années.

Lorsque les États construisent des aéroports, ils finissent par demander à la Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) de prendre en charge ces installations afin d'épargner aux gouvernements locaux le fardeau de leur gestion.

Cela a été un point sensible pour les critiques, qui qualifient ces aéroports construits par le gouvernement de projets non viables.

Ils soulignent le fait que certains États dotés d'aéroports ont dû convaincre des compagnies aériennes de voler vers et depuis ces destinations en s'engageant à payer pour les sièges qui restent vides.

Cela se traduit par une ponction sur le trésor public, les aéroports construits avec des fonds publics continuant à engloutir des ressources limitées.

Actuellement, la FAAN gère 22 aéroports nationaux et internationaux, y compris ceux construits par les gouvernements locaux. Olubunmi Kuku, directeur général de l'organisation, a récemment déclaré que les opérations aériennes dans 19 aéroports étaient subventionnées en raison de l'insuffisance du trafic de passagers.

En quête d'équilibre

Zamfara fait partie des États du nord-ouest du Nigeria qui luttent contre la criminalité, notamment les enlèvements contre rançon, sur les routes.

Les autorités prévoient l'introduction d'une liaison aérienne directe avec cette région comme une alternative de voyage attendue depuis longtemps par ceux qui veulent éviter ces dangers et qui ont les moyens de prendre l'avion.

Le ministre nigérian de l'aviation, Festus Keyamo, considère que l'aéroport de Zamfara est une installation qui arrive à point nommé.

"Je veux être ici l'année prochaine pour donner le coup d'envoi des opérations du Hadj. Les pèlerins de Zamfara ont souffert pendant de nombreuses années, tout comme ceux de nombreux autres États, parce que les liaisons aériennes n'existaient pas. Ils doivent pouvoir prendre un avion pour la terre sainte depuis le Zamfara", a-t-il déclaré lors d'un récent événement.

L'analyste Alhaji Muhammad Tukur affirme que la construction d'une infrastructure aérienne de grande valeur ne signifie pas qu'elle ne peut pas être réalisée de manière rentable.

Selon M. Tukur, des États contigus comme Bauchi et Gombe dans le nord-est du pays, qui ont chacun un aéroport, auraient pu collaborer pour en construire un à un endroit pratique pour les deux et économiser sur les coûts.

"Un tel arrangement serait non seulement rentable en termes de construction, mais aussi en termes de réduction des dépenses opérationnelles", explique-t-il à TRT Afrika.

Alors, comment le Nigeria peut-il utiliser au mieux les aéroports nationaux que les gouvernements des États ont construits depuis 1999 ?

Les experts s'accordent à dire que ces aéroports peuvent être reliés aux aéroports internationaux et loués à des entreprises privées afin d'être exploités de manière rentable.

"Les aéroports construits par l'État qui sont sous-utilisés peuvent être associés à des aéroports plus fréquentés, et les deux peuvent être confiés à des concessionnaires qui les exploiteront de manière rentable", ajoute M. Tukur.

"À l'aéroport de Lagos, il est possible de créer une liaison ferroviaire entre les terminaux locaux et internationaux, comme c'est le cas ailleurs dans le monde. Je pense que c'est ce que le gouvernement doit faire par le biais de contrats de construction, d'exploitation et de transfert".

La solution de Tukur repose sur la philosophie selon laquelle "le gouvernement n'a rien à faire dans les affaires".

La plupart des analystes soulignent qu'un retour à la réalité permettrait d'éviter l'éventualité indésirable de voir les autorités locales demander au gouvernement fédéral de prendre en charge les aéroports qu'elles ont construits mais qu'elles ne sont pas en mesure d'exploiter.

