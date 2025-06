Le ministre libyen de l'Intérieur, Emad Al-Trabelsi, et le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadine Margui, ont signé mercredi un accord sur le rapatriement de ressortissants tchadiens vivant en Libye.

Le gouvernement d'union nationale libyen a déclaré que M. Margui avait rencontré M. Trabelsi dans le cadre du Forum transméditerranéen sur les migrations.

L'accord vise à établir des procédures pour l'identification, le comptage et la détermination du statut des citoyens tchadiens résidant sur le territoire libyen par le biais d'une coopération entre les deux pays.

Selon l'accord, les citoyens tchadiens souhaitant retourner volontairement dans leur pays bénéficieront d'une assistance logistique et financière de la part des gouvernements libyen et tchadien.

Il a également été noté que divers programmes seront mis en œuvre pour faciliter leur intégration au Tchad.

Le Forum sur la migration transméditerranéenne, qui s'est tenu mercredi à Tripoli, la capitale libyenne, a vu la participation du président tchadien Mahamat Idriss Deby, de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, du premier ministre maltais Robert Abela et du premier ministre tunisien Ahmed Hachani, ainsi que de nombreux ministres et responsables de pays africains et européens.

