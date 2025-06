Par Kudra Maliro

"Les États-Unis se félicitent de la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagées les parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), et nous appelons tous les acteurs de la région à respecter cette trêve", a déclaré Matthew Miller, porte-parole du Département d’Etat dans un communiqué.

Cette prolongation de trêve humanitaire arrive après celle du 5 juillet dernier, qui n'avait alors été évoquée publiquement par personne en RDC.

"Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités", ajoute le communiqué.

Le communiqué du département d’état poursuit que "les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire".

En décembre, les Etats-Unis avaient annoncé de la même manière un "cessez-le-feu", qui avait tenu une dizaine de jours. Des combats intenses avaient repris juste après les élections du 20 décembre, remportées par le président sortant Félix Tshisekedi, au pouvoir en RDC depuis 2019.

L'Union européenne s'est également félicitée de l'annonce de la "trêve humanitaire".

Dans une interview avec TRT Afrika, Patrick Kikandi, Président du Conseil d'Administration, Congo Peace Network affirme qu’avec l’avancée des rebelles M23 dans le Nord-Kivu, "la situation humanitaire devrait être plus complexe d’avant".

"Je ne vois pas l’option militaire comme une véritable solution avec le M23", ajoute M. Kikandi.

M. Kikandi soutient "les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités".

Depuis fin 2021, le M23 et des troupes de l'armée rwandaise progressent dans la province du Nord-Kivu, où ils ont mis en déroute l'armée congolaise et ses alliés et installé une administration parallèle dans les zones sous leur contrôle.

