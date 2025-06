Par Grace Kuria Kanja (Kigali) et Emmanuel Onyango (Istanbul)

Lorsque Paul Kagame prêtera serment à la fin du mois pour un quatrième mandat présidentiel après avoir remporté les élections avec 99 % des voix, il sera confronté à une forte attente de la part de l'opinion publique, mais avec peu de place pour un changement de style après avoir été à la tête du pays pendant plus de deux décennies.

Lors de sa campagne, il a insisté sur la croissance économique et la stabilité obtenues en une génération sous le Front patriotique rwandais (FPR), après le génocide de 1994 contre les Tutsis et les Hutus modérés.

Le dirigeant a promis de poursuivre dans cette voie au cours des cinq prochaines années et a averti les Rwandais de ne pas perdre de vue le processus de reconstruction du pays après le génocide.

L'économie rwandaise connaît une croissance moyenne de plus de 7 % depuis plus de dix ans, ce qui en fait l'une des meilleures d'Afrique. Mais les électeurs ont fait savoir qu'ils en voulaient plus.

M. Kagame l'a reconnu peu après l'annonce par les autorités qu'il avait obtenu 99,15 % des voix.

"Ces chiffres élevés ne sont pas que des chiffres, même s'ils étaient de 100 %, ils ne seraient pas que des chiffres. Ces chiffres reflètent la confiance, qui est la chose la plus importante", a-t-il ajouté.

Le président, âgé de 66 ans, est visiblement populaire parmi les Rwandais, dont certains pensent qu'il est un pilier solide pour le pays.

M. Kagame est au pouvoir depuis 2000. Lors de chaque élection entre 2003 et 2017, Kagame a toujours obtenu plus de 90 % des voix, et ce n'est pas différent cette fois-ci. Les derniers résultats publiés par la NEC indiquent qu'il a obtenu 99,15 % des voix.

De nombreuses demandes

M. Kagame a déclaré qu'il était temps de reprendre le travail, car le peuple a de nombreuses demandes.

Ce pays de 14 millions d'habitants jouit de la stabilité et du développement depuis plus de 20 ans, malgré ce que les critiques décrivent souvent comme un recul de la liberté d'expression.

Les Rwandais sont toujours confrontés à des niveaux élevés de pauvreté, en particulier dans les zones rurales. Selon l'indice de pauvreté 2023 publié par le PNUD, 49 % de la population vivent sous le seuil de la pauvreté et 23 % sont considérées comme vulnérables à la pauvreté.

"Pour ma part, je veux que le président fasse plus. Puisqu'il a fait beaucoup, maintenant je veux plus - plus d'emplois pour les gens, pour construire des routes, des écoles, des hôpitaux, et pour construire notre pays pour qu'il soit fort", a souhaité Charles Mugunga, un résident de Kigali, à TRT Afrika.

Le coût de la vie reste également élevé et le taux de chômage des jeunes est d'environ 21 %, selon le Rwanda Development Board.

La Banque mondiale a déclaré que la réduction de la pauvreté avait stagné au cours des dix dernières années "en partie à cause de la lenteur de la transition des zones rurales vers les zones urbaines".

Elle a déclaré que les défis à relever nécessitaient une amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité ainsi qu'un soutien à l'esprit d'entreprise.

"Réduire les taxes, les taxes sur l'importation de marchandises depuis l'étranger", a plaidé Kalisa Innocent, un autre résident de la capitale.

Kagame est également confronté à des problèmes de politique étrangère. Les tensions avec la République démocratique du Congo voisine restent une source de préoccupation dans la région des Grands Lacs.

Selon les experts des Nations unies, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais se battent aux côtés des rebelles du M23 dans l'est du Congo. Le conflit a provoqué le déplacement de près de deux millions de personnes et fait des milliers de morts. Le Rwanda a toujours nié soutenir les rebelles en RDC.

Cependant, les effets du conflit en RDC sont visibles dans les villes frontalières du Rwanda où les personnes déplacées ont cherché refuge.

Le Burundi a également accusé le Rwanda de soutenir les rebelles qui ont mené des attaques sur son territoire, allégations que le Rwanda a démenties. Les deux pays ont une frontière de 315 kilomètres.

L'approche de Kagame concernant les tensions avec ses voisins reste incertaine.

Les adversaires du président, Frank Habineza, du Parti démocratique vert, et Philip Mpayimane, un candidat indépendant, ont reconnu leur défaite, déclarant qu'il était évident que Kagame avait gagné.

La Commission électorale nationale déclare que l'annonce des résultats provisoires validés pour les élections présidentielles et parlementaires doit être faite au plus tard le 20 juillet, les résultats définitifs étant attendus une semaine plus tard.

Mardi, les Rwandais ont voté pour 24 femmes membres du parlement, ainsi que pour deux représentants des jeunes et un représentant des personnes handicapées.

