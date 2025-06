Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé mercredi le versement immédiat de 70 millions de dollars à destination du Niger, dans le cadre de plusieurs programmes d'aide en cours avec cet État du Sahel.

Cette décision intervient environ un mois et demi après que le gouvernement nigérien et une mission du FMI sont parvenus à un accord portant sur les revues périodiques des programmes d'aide en cours, rapporte Le Figaro.

Il est question de la quatrième et cinquième revue du programme d'aide actuellement en cours, qui devrait permettre un décaissement de 26,1 millions de dollars.

L'accord porte en outre sur la première revue dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité, l'outil de financement de long terme du FMI, afin de financer la transition écologique et l'adaptation des pays émergents et en développement, qui permettrait cette fois le versement de 45,3 millions de dollars supplémentaires, souligne Le Figaro.

La directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh, a déclaré dans un communiqué repris par Le Figaro que ‘’L'économie nigérienne a été très affectée par l'instabilité politique et les sanctions consécutives à la prise de pouvoir par l'armée en juillet 2023.

Néanmoins, les perspectives à court et moyen terme se sont améliorées, entre la levée des sanctions, l'exportation de pétrole et l'amélioration de la production agricole.’’

Et d’ajouter : ‘’les autorités doivent reconstruire les marges budgétaires, améliorer la gestion de la dette, renforcer les amortisseurs sociaux ainsi que les cadres de gouvernance et lutte contre la corruption.’’

Le FMI continue d'apporter son aide au Niger depuis la prise de pouvoir des militaires le 26 juillet 2023. Paris, Berlin, l'Union européenne et Washington ont suspendu un certain nombre de programmes d'aide.

