Selon un nouveau rapport de l’agence des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF), la sécheresse menace des millions d'enfants alors que les abandons scolaires augmentent avec la faim en Afrique australe.

"Il devrait y avoir un sentiment d'urgence", a déclaré Yves Willemot, porte-parole de l'UNICEF pour le Zimbabwe.

La sécheresse met en péril l'éducation de près de 2 millions d'enfants au Zimbabwe, certains abandonnant définitivement l'école et d'autres étant obligés de manquer les cours, selon l'agence onusienne.

Plus de 45 000 enfants ont abandonné l'école au cours du précédent El Nino lors de la saison agricole 2015-2016, soit 3 000 de plus que la moyenne annuelle, selon l'agence.

Le gouvernement est encore en train de rassembler les chiffres pour ce dernier El Niño.

Les pays de la région dévastés par des conditions météorologiques extrêmes sont confrontés à des défis similaires. Au Malawi, frappé par un cercle vicieux d'inondations et de sécheresse au cours des trois dernières années, les enfants sont moins nombreux à aller en classe.

Dans certaines écoles, la moitié des élèves sont généralement absents, selon un rapport publié en mai par des organisations humanitaires locales et internationales, dont Youth Net and Counselling, basée au Malawi.

"Les familles doivent choisir entre nourrir leurs enfants ou les envoyer à l'école", indique le rapport.

Les enseignants vacataires ne se présentent plus dans certaines écoles, ce qui "détériore encore la qualité de l'enseignement".

La Zambie voisine utilise un programme d'alimentation scolaire ciblant plus de 2 millions d'enfants pour stimuler la fréquentation scolaire.

Le Zimbabwe a récemment lancé un programme similaire en raison de l'augmentation des taux d'absentéisme et d'abandon scolaire due à la sécheresse, a déclaré Taungana Ndoro, directeur de la communication et du plaidoyer au sein du ministère de l'éducation.

"L'assurance d'avoir au moins un repas chaud décent par jour a fortement incité les familles à donner la priorité à l'envoi de leurs enfants à l'école", a-t-il ajouté.

Selon Nyaradzo Mashayamombe, activiste et fondateur de Tag a Life, une organisation dont la campagne #everychildinschool vise à mettre fin aux frais de scolarité pour les enfants issus de familles pauvres, il pourrait être trop tard pour beaucoup de ceux qui abandonnent l'école, en particulier les filles.

"Lorsque la sécheresse frappe comme cela, la défense immédiate est le mariage. La simple offre d'un moyen de s'en sortir, d'une échappatoire, peut être très séduisante pour une fille ou même pour les parents", a-t-elle déclaré.

"Il n'y a pas d'issue", dit-elle. "Cela les prive de leur potentiel, leurs rêves sont réduits à néant et le cycle de la pauvreté se poursuit".

Les enfants sont les plus menacés depuis qu'El Nino, un phénomène climatique naturel, a provoqué des journées parmi les plus chaudes depuis des décennies dans certaines régions d'Afrique australe et orientale.

Il a également provoqué les pires inondations jamais observées.

Ces inondations ont détruit un grand nombre des minuscules parcelles agricoles qui permettent aux familles de survivre. Plus de 60 % des quelque 15 millions d'habitants du Zimbabwe vivent dans des zones rurales où l'agriculture est la principale source de nourriture et de revenus.

Le problème immédiat est la faim.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp