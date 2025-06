Par Abdulwasiu Hassan

Dans l'ordre naturel des choses, l'élevage et la culture sont censés entretenir une relation symbiotique favorisant le maintien de l'un et de l'autre.

Le Nigeria, où l'agriculture est l'un des piliers de l'économie, présente une sorte de dichotomie dans ce modèle, les éleveurs et les agriculteurs étant en désaccord depuis longtemps.

Ce conflit incessant a été débilitant pour le pays, entraînant souvent des affrontements qui causent des morts et des destructions à grande échelle. Pire encore, ces troubles ont engendré le banditisme, faisant des enlèvements et de l'intimidation des pratiques courantes, en particulier dans le nord-ouest du Nigeria.

L'ampleur du problème des pâturages au Nigeria et ses conséquences socio-économiques expliquent l'intérêt suscité par l'inauguration récente, par le président Bola Ahmed Tinubu, d'un comité présidentiel sur la mise en œuvre des réformes du secteur de l'élevage.

Ajuri Ngelale, conseiller spécial du président Tinubu pour les médias et la publicité, a récemment publié un communiqué indiquant que la mission consistait à "s'attaquer aux obstacles à la productivité agricole et à ouvrir des perspectives pour les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs et les distributeurs dans la chaîne de valeur de l'élevage".

La création d'un ministère du développement de l'élevage scelle cet engagement. "Le secteur de l'élevage du Nigeria est énorme, puisqu'il contribue à plus de 30 % du PIB agricole du pays.

Il a le potentiel de croître beaucoup plus et plus rapidement que cela avec les bonnes politiques et des programmes bien exécutés", explique à TRT Afrika le Dr Joseph Nyager, ancien vétérinaire en chef du Nigeria et directeur de l'élevage et des services vétérinaires.

Nyager considère que cette annonce indique que le gouvernement nigérian accorde plus d'attention au secteur de l'élevage du pays et qu'il déploie des ressources supplémentaires pour stimuler la croissance.

Programme de réforme

L'élevage de bétail au Nigeria repose sur la transhumance, une méthode traditionnelle selon laquelle les éleveurs déplacent leur bétail de manière saisonnière à la recherche de pâturages. Les conflits liés à l'accès aux pâturages se sont multipliés au fil des ans, principalement en raison de la désertification.

Les agriculteurs et les éleveurs qui s'affrontent fréquemment au sujet de l'utilisation des terres ont causé des problèmes d'ordre public et ont eu un impact sur la sécurité alimentaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Les efforts pour résoudre ces conflits de ressources comprennent des propositions d'élevage sédentaire, mais la recherche d'une solution durable reste une tâche ardue.

Le gouvernement estime que la réforme du secteur de l'élevage est le seul moyen de sortir de ce pétrin.

Lors de l'événement organisé à Abuja au cours duquel il a exposé ce plan, le président Tinubu a déclaré que les méthodes traditionnelles d'élevage seraient revues et repositionnées avec le soutien des parties prenantes.

"Nous devons mettre en place les mesures incitatives qui permettront au Nigeria de tirer enfin parti de l'élevage.Les produits laitiers et la logistique de la chaîne du froid offrent collectivement des avantages commerciaux et économiques substantiels", a déclaré le président Tinubu dans un communiqué.

Résolution des conflits

Au fil des ans, le conflit entre éleveurs et agriculteurs a défié plusieurs tentatives pour y mettre fin.

Où se situe donc la confluence de la réalité, du pragmatisme et de la dernière initiative du gouvernement ? Le président Tinubu est optimiste quant aux chances de succès de cette initiative. "

"Alors que nos États offrent de grandes possibilités, pourquoi les Nigérians devraient-ils continuer à vivre des conflits ? a-t-il demandé à l'assemblée réunie à Abuja.

"Nous avons vu des solutions et des opportunités. Compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées au fil des ans, je pense que la prospérité est là, entre vos mains. Avec le calibre des personnes qui sont ici, c'est une occasion unique de délimiter et d'établir un ministère central appelé ministère du développement de l'élevage".

Selon le président, cette initiative permettra aux médecins vétérinaires d'avoir l'accès nécessaire à la recherche et au croisement du bétail. "Nous pouvons mettre un terme aux massacres gratuits", a-t-il déclaré.

Retour aux sources

Les experts estiment que la nouvelle initiative ne peut fonctionner que si elle s'attaque directement à la racine du problème.

"Au Nigeria, les bergers se déplacent avec leurs animaux à la recherche de pâturages et d'eau. Au fil des ans, ces déplacements sont devenus de plus en plus désordonnés, car il n'y a plus de frontières", explique M. Nyager à TRT Afrika.

"Les bergers entrent ainsi directement en conflit avec les agriculteurs. Il en résulte de graves affrontements qui entraînent des pertes en vies humaines, en bétail et en biens, ainsi que la perturbation des activités agricoles saisonnières."

Cette situation est devenue de plus en plus fréquente et meurtrière, avec des implications criminelles, politiques et religieuses qui compliquent la situation.

"C'est devenu une question de sécurité nationale", déclare le Dr Nyager.

Consultant en développement agricole durable, il conseille au gouvernement d'encourager les différentes régions du pays "à développer leurs ressources animales en fonction de leurs avantages comparatifs - écologiques, génétiques, culturels".

De grandes attentes

Le nouveau ministère du développement de l'élevage devra identifier les lacunes actuelles des acteurs du secteur et les combler de manière globale.

L'un des moyens d'y parvenir consiste à renforcer les capacités des parties prenantes, qui sont actuellement insuffisantes, selon M. Nyager.

Les autres domaines d'intervention sont le soutien aux infrastructures, l'accès à des financements à faible taux d'intérêt, le soutien à la production, à la transformation et à la commercialisation, ainsi que l'amélioration des races.

Les experts estiment que le nouveau ministère ne devrait pas se limiter aux bovins.

"Il pourrait s'intéresser aux petits ruminants, à la volaille, aux porcs, aux lapins, aux escargots et à la pêche. Le ministère pourrait également investir dans des cultures destinées à soutenir et à appuyer la production d'aliments pour les différentes espèces de bétail", explique M. Nyager.

