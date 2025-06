Par Miranda Cleland

Après neuf mois de génocide à Gaza, des milliers d'enfants palestiniens vivent avec au moins un membre amputé et ne reçoivent pas les soins médicaux dont ils ont besoin. Le docteur Ghassan Abu Sittah, chirurgien plasticien britannico-palestinien qui a opéré d'innombrables blessés palestiniens à Gaza, estime qu'il pourrait y avoir aujourd'hui environ 5 000 enfants amputés.

Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à la fin de l'année dernière, lorsque, selon l'UNICEF, un millier d'enfants palestiniens de Gaza ont été contraints de subir l'amputation d'une jambe ou des deux. Plus de sept mois se sont écoulés depuis cette première estimation, et la campagne de génocide d'Israël ne montre aucun signe de ralentissement.

"Il s'agit de la plus grande cohorte d'enfants amputés de l'histoire", a déclaré Abu Sittah en mars. Alors que les forces israéliennes continuent d'attaquer les Palestiniens de Gaza depuis l'air, la terre et la mer, et que les autorités israéliennes continuent de restreindre et d'empêcher l’aide et les produits de première nécessité d'entrer à Gaza, il ne reste pratiquement plus aucun système de santé capable de fournir des soins médicaux à ces enfants.

Ghazal, quatre ans, et sa famille ont été frappés par un obus de char israélien alors qu'ils tentaient de fuir vers le sud de Gaza en novembre 2023.

"Le char d'assaut a fait perdre sa jambe à ma fille", a déclaré la mère de Ghazal à un chercheur de terrain de Defense for Children International - Palestine (DCIP), où je travaille en tant que responsable du plaidoyer à Washington, DC.

"Les médecins ont dû cautériser sa jambe sans anesthésie. Il y avait des couteaux dans l'appartement. Ils ont apporté une bonbonne de gaz pour chauffer le couteau et ont commencé l'amputation de la jambe. Et (ma fille) criait".

Une douleur impensable

Ghazal n'est pas la seule à souffrir. À Gaza, de nombreuses amputations sont pratiquées pendant de longues heures sans anesthésie, ce qui représente une douleur impensable et insupportable pour un enfant.

Les médecins et le personnel médical amputent les membres des enfants dans des hôpitaux surpeuplés où des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés cherchent refuge et dans des salles d'opération sombres, sans électricité, sans analgésiques, sans antibiotiques et sans matériel stérilisé, tout en étant assiégés par les forces israéliennes.

La campagne de génocide menée par Israël a mis à genoux le système de santé de Gaza. Il n'y a pas de soins de suivi ni de thérapie physique. Il n'y a pas non plus de prothèses.

Un enfant amputé qui utilise une prothèse a besoin d'une nouvelle prothèse environ une fois par an, et parfois même plus fréquemment, en fonction de sa croissance. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il a besoin de soins continus de la part de spécialistes.

Les enfants amputés de Gaza peuvent être confrontés à des complications extraordinaires pendant la cicatrisation de leurs amputations, notamment des infections, des blessures causées par des éclats d'obus et des douleurs continues.

Ritaj, une jeune Palestinienne de 8 ans originaire de Juhr Al-Deek, au sud de la ville de Gaza, a survécu à une frappe aérienne israélienne qui a tué sa famille. Après deux jours passés sous les décombres, Ritaj a été secourue. Les médecins ont été contraints d'amputer sa jambe après plusieurs opérations, et elle s'efforce maintenant de guérir tout en étant déplacée dans un abri scolaire de l'UNRWA.

"Le médecin a examiné ma jambe et des vers sont tombés !", a expliqué Ritaj à un chercheur de terrain de la DCIP qui lui a rendu visite dans le centre d'hébergement scolaire de l'UNRWA où elle est hébergée avec sa tante. "Chaque jour, je ne peux pas dormir à cause du bruit des bombardements et j'ai envie de dormir parce que j'ai mal à la jambe, mais j'endure".

Si certains enfants palestiniens blessés à Gaza ont réussi à conserver leurs membres, d'autres sont confrontés à une vie de paralysie et aux complications qui l'accompagnent.

L'histoire de Mohammad

La guerre blesse les enfants de Gaza d'autres manières.

Un quadcopter israélien a tiré une balle qui a atteint Mohammad, 15 ans, dans le dos alors qu'il marchait dans la rue Salahaddin dans la ville de Gaza à la mi-mars, selon les documents recueillis par la DCIP.

Mohammad a saigné sur le sol pendant deux heures avant que des passants palestiniens ne l'emmènent à l'hôpital baptiste Al-Ahli. Peu après, il a été transféré à l'hôpital Kamal Adwan, où il a été opéré.

Aujourd'hui, Mohammad est paralysé à partir de la taille, incapable d'utiliser ses jambes.

"J'aimais jouer avec mes amis, dont j'ai perdu certains pendant la guerre, mais maintenant je ne peux plus jouer à cause d'une blessure", a dit Mohammad à la DCIP. "J'aimais jouer au football et j'étais toujours gardien de but".

Avant le mois d'octobre, un enfant palestinien de 16 ans à Gaza avait vécu cinq grandes offensives militaires israéliennes qui avaient tué et blessé des centaines de ses camarades. Aujourd'hui, pratiquement tous les enfants de Gaza ont subi un traumatisme, qui peut se manifester par de l'anxiété, de la dépression, des idées suicidaires, de l'énurésie, de l'insomnie, des terreurs nocturnes, et bien d'autres choses encore.

Selon l'UNICEF, environ 12 % des enfants palestiniens de Gaza étaient confrontés à au moins une "difficulté fonctionnelle" avant le début de la dernière guerre à Gaza. Qu'il s'agisse d'un handicap physique ou cognitif, les enfants courent un risque accru lors des attaques israéliennes. Les enfants qui dépendent de fauteuils roulants ou d'autres appareils d'assistance ne peuvent pas se déplacer facilement sur les routes détruites.

Groupe vulnérable

Dunia, 12 ans, a survécu à une attaque israélienne qui a tué ses parents et ses frères et sœurs et lui a coupé la jambe.

"Il y avait du sang et je n'avais plus de jambe", a déclaré Dunia à un chercheur du DCIP en novembre. "J'ai essayé de la bouger, mais elle ne voulait pas bouger".

Les attaques israéliennes ont déplacé Dunia et sa famille, l'ont enterrée sous les décombres, ont fait d'elle une orpheline et ont détruit sa jambe. En décembre 2023, alors que Dunia était en convalescence à l'hôpital Naser de Khan Younis, un obus de char israélien l'a frappée alors qu'elle était allongée sur son lit d'hôpital. Dunia a été tuée sur le coup.

Les forces israéliennes se déchaînent à tout bout de champ sur les enfants palestiniens de Gaza. Alors que le nombre d'enfants tués à Gaza dépasse les 15 000 et que de plus en plus d'enfants sont blessés par les attaques israéliennes, il est plus que temps que la communauté internationale agisse.

Les pays doivent cesser de fournir des armes à l'armée israélienne, car les enfants de Gaza ont besoin d'un cessez-le-feu dès aujourd'hui. Les enfants palestiniens handicapés méritent de vivre et de guérir de leurs blessures, une opportunité que les forces israéliennes ont volée à Dunia.

Obligation légale

Pour les enfants palestiniens handicapés de Gaza comme Ghazal, Ritaj, Mohammad et les milliers d'enfants blessés qui se déplacent maintenant dans le monde avec un membre en moins, veiller à ce que ces enfants aient accès aux soins médicaux, à l'éducation et à la rééducation n'est pas seulement la bonne chose à faire : C'est une obligation légale.

Israël a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant en 1991, dans laquelle il s'engage à respecter les droits spécifiques des enfants. L'article 23 de la CDE met l'accent sur les droits particuliers des enfants handicapés.

Ils doivent recevoir des soins et une éducation spécifiques pour faciliter leur intégration sociale complète et leur développement personnel, ainsi que leur droit à l'éducation, à la formation, aux services de santé, à la réadaptation et aux possibilités de loisirs.

Le génocide israélien à Gaza vise les enfants handicapés palestiniens qui ne peuvent pas fuir les frappes aériennes, entendre les balles ou comprendre pourquoi leur famille est déplacée, encore et encore.

Après neuf mois de génocide, d'innombrables enfants palestiniens de Gaza ont des besoins médicaux complexes, et il appartient à la communauté internationale de décréter un embargo sur les armes et de faire en sorte que les autorités israéliennes soient tenues pour responsables de leurs crimes.

Miranda Cleland est chargée de plaidoyer à Defense for Children International - Palestine et vit à Washington, DC, où elle défend les droits de l'homme des enfants palestiniens. Elle est titulaire d'une licence avec mention de l'American University en études internationales et en langue arabe.

