Le ministère somalien de la Défense a annoncé, vendredi, que plus de 20 membres du groupe terroriste al-Shabab ont été tués lors d'opérations militaires dans le centre du pays.

C’est ce qui ressort des déclarations du porte-parole du ministère, Cheikh Abu Bakr Mohammed, aux médias gouvernementaux, et relayées par l’agence de presse officielle somalienne.

"Plus de 20 membres du mouvement al-Shabab ont été tués, tandis que d'autres ont été blessés, à la suite d'opérations militaires conjointes menées par l'armée et les forces civiles des États de Galmudug (centre) et de Hirshabelle (centre)", a précisé le porte-parole.

Il a souligné que lors de ces opérations militaires ayant ciblé trois sites, l'armée a confisqué de grandes quantités d'armes en possession des éléments du groupe terroriste.

Cette opération intervient une semaine après l'assassinat de 50 éléments d'al-Shabab lors d'une opération militaire conjointe entre l'armée somalienne et les forces civiles, dans le district de Msegway, dans l'État de Galmudug.

Le groupe al-Shabab combat depuis 2007 le gouvernement somalien et la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), une mission multidimensionnelle agréée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Al-Shabab a intensifié ses attaques depuis que le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a déclaré une "guerre totale" contre le groupe terroriste.

