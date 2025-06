La journée de vendredi 19 juillet a enregistré un total de 95 manifestations organisées dans 41 villes au Maroc, en solidarité avec les habitants de la bande de Gaza qui vivent depuis le 7 octobre 2023 des attaques répétées d'Israël.

L’Autorité marocaine de soutien aux affaires de la nation (ONG) a déclaré dans un communiqué que "dans la continuité du mouvement populaire marocain de soutien à Gaza et de dénonciation des massacres israéliens, le peuple marocain a participé à 95 manifestations dans 41 villes, sous le slogan : Le Keffieh palestinien, symbole de la Cause".

Parmi les villes qui ont été témoins de manifestations figurent Kénitra (ouest), Nador, Tanger et Meknès (nord), Agadir et Taroudant (centre) et Ahfir (est).

Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant la poursuite de la guerre et brandi le drapeau palestinien et le keffieh pour exprimer leur soutien aux revendications des Palestiniens, selon la commission.

Les manifestants ont dénoncé les massacres israéliens en cours contre les Palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre dernier, "au milieu du silence officiel arabe et international".

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza avec le soutien américain, faisant plus de 128 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des milliers de personnes et à des dizaines d'enfants.

Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU visant à arrêter immédiatement leurs opérations, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de Justice exhortant Israël à prendre des mesures pour prévenir les actes à caractère génocidaire et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp