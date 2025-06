Les travailleurs du secteur public au Nigeria qui perçoivent le salaire minimum verront leur salaire doubler après que le gouvernement a conclu un accord jeudi avec les syndicats qui menaçaient d'organiser de nouvelles grèves en raison de la hausse du coût de la vie, ont rapporté des médias africains samedi.

Le nouveau salaire mensuel minimum est fixé à 70 000 nairas (44 dollars), soit six fois moins que ce que demandaient les syndicats, précise Africanews.

Ils ont accepté l'offre avec des "sentiments mitigés", compte tenu des difficultés économiques du pays, a déclaré jeudi Joe Ajaero, président du Congrès du travail du Nigeria, après avoir rencontré le président Bola Tinubu à Abuja, la capitale du pays, rapporte le même média soulignant que la nouvelle rémunération n'entrera pas en vigueur immédiatement, car les députés fédéraux doivent encore adopter une nouvelle loi pour l'approuver.

Depuis son entrée en fonction au Nigeria en mai de l'année dernière, M. Tinubu a mis en œuvre des politiques visant notamment à supprimer les subventions aux carburants et à unifier les multiples taux de change du pays, ce qui a entraîné la dévaluation du naira par rapport au dollar.

Les prix de l'essence ont plus que doublé et l'inflation a continué à augmenter en conséquence, atteignant 34,1% le mois dernier, le taux le plus élevé depuis près de 30 ans, note la même source.

