Par Sadiq Bhat

L'avis consultatif rendu vendredi par la Cour internationale de justice (CIJ), qui déclare l'occupation israélienne des territoires palestiniens illégale au regard du droit international, aura de vastes répercussions historiques, estiment les observateurs.

Cette décision clé, bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, envoie un message clair aux alliés d'Israël : il n'est plus possible de soutenir la politique de colonisation et la violence continue dans les territoires occupés, selon les experts qui se sont entretenus avec TRT World à ce sujet.

Luigi Daniele, universitaire de renom, spécialiste du droit des conflits armés et du droit international, européen et comparé à la faculté de droit de Nottingham, considère que l'avis de la CIJ transforme à la fois le droit international et le droit de l'occupation. S'adressant à TRT World depuis le Royaume-Uni, Danielle a souligné l'impact plus large de la décision.

"Il s'agit d'un avis consultatif (de la CIJ) qui a des implications historiques pour la guerre contre la Palestine, mais aussi, de manière générale, pour le droit international et les conceptions du droit de l'occupation".

"C'est une victoire pour les avocats internationaux palestiniens et pour beaucoup d'entre nous qui ont dénoncé ce que la Cour a reconnu aujourd'hui depuis au moins une décennie, à savoir que la présence de l'armée israélienne et des colons dans le territoire palestinien occupé n'a aucun titre valable en vertu du droit international et constitue, au contraire, une violation de ce dernier".

Daniele a souligné que la CIJ a adopté une conception normative de l'occupation dans cette affaire, expliquant que même si le droit de l'occupation ne prescrit pas de limites de temps pour les occupations militaires, la légalité ou l'illégalité de l'occupation doit toujours être déterminée en vertu d'autres règles pertinentes du droit international.

"Les conclusions de la Cour affirment que l'occupation israélienne du territoire palestinien est illégale en raison de son objectif de contrôle permanent et d'annexion, ce qui équivaut à l'utilisation de la force à des fins agressives contre l'intégrité territoriale d'une autre nation", a-t-il fait remarquer.

Un environnement hostile pour les Palestiniens

Sami Moubayed, historien et ancien chercheur de Carnegie, s'est fait l'écho des sentiments de M. Daniele, décrivant l'arrêt de la CIJ comme une étape historique. Il a souligné l'importance du verdict depuis que la première affaire a été portée devant la Cour mondiale en mai 1947.

"La décision de la CIJ est certainement une étape historique puisque la première affaire a été soulevée devant la Justice internationale en mai 1947", a déclaré Moubayed à TRT World. "Il ne s'agit pas seulement d'un symbole ; ce verdict mettra de nombreux pays dans une position difficile, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, qui se sont montrés les plus durs depuis le début de la guerre de Gaza", a-t-il ajouté.

Moubayed a souligné que la portée du verdict s'étendait au-delà de Gaza, abordant l'occupation de la Cisjordanie et l'ensemble des 57 années d'occupation depuis 1967. Ce jugement global amplifie l'examen minutieux par la communauté internationale des actions d'Israël dans les territoires occupés, a-t-il déclaré.

Les experts s'accordent à dire que l'avis de la CIJ reconnaît sans équivoque que les pratiques illégales d'Israël ont créé un environnement hostile pour les Palestiniens.

Daniele note que le territoire occupé est en train d'être "dépalestinisé", privé de ses caractéristiques démographiques, économiques et politiques pour faire place aux colons.

Conception de l'occupation

"La Cour a déclaré que l'occupation israélienne dans son ensemble sur la totalité du territoire palestinien, qui représente une unité territoriale unique, est illégale parce qu'elle se caractérise par l'objectif de contrôler la Palestine de manière permanente, de l'annexer et de la considérer comme un territoire national israélien, ce qui équivaut à un recours à la force à des fins agressives contre l'intégrité territoriale d'une autre nation", a ajouté M. Daniele.

Rachel Williams, chercheuse principale et experte politique basée à Washington, DC, a apporté des précisions supplémentaires, soulignant que la décision consultative s'étend au-delà d'Israël pour inclure ses alliés.

"L'arrêt envoie un message clair : il est inacceptable de soutenir la politique de colonisation ou la violence et la persécution continues dans les territoires occupés".

"L'avis de la CIJ ne vise pas uniquement Israël ; il s'adresse également aux alliés d'Israël, leur signifiant qu'ils ne peuvent en aucun cas soutenir la politique de colonisation ou la violence et la persécution en cours dans les territoires occupés", a expliqué M. Williams à TRT World.

Sahar Mohamed Khamis, professeure de communication à l'université du Maryland, estime que cette décision crée un précédent qui n'avait jamais été établi auparavant.

"L'avis du tribunal selon lequel les Palestiniens des territoires occupés devraient être indemnisés par Israël témoigne d'une position très ferme et audacieuse, ce qui est remarquable et sans précédent", a révélé Pr Khamis à TRT World.

"La prochaine étape consisterait à renvoyer cette affaire devant l'Assemblée générale des Nations unies, qui devrait adopter une résolution appelant Israël à mettre fin à son occupation", a-t-elle noté.

Alors que la communauté internationale absorbe les implications de cet arrêt historique, la décision de la CIJ intervient à un moment charnière, alors que la guerre menée par Israël à Gaza se poursuit, tuant au moins 38 848 Palestiniens - dont une majorité de femmes et d'enfants - et en blessant 89 459 autres. L'invasion israélienne a déplacé la plupart des 2,3 millions d'habitants de la minuscule enclave côtière.

"La CIJ a enfin adopté une conception normative de l'occupation, reconnaissant que l'occupation israélienne dans son ensemble est illégale", a conclu M. Daniele.

Sadiq S Bhat est rédacteur en chef à TRT World.

