Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que son gouvernement "n'abandonnera pas" la démocratie du pays à des "anarchistes anonymes, sans visage et sans forme" qui "parrainent la violence" au Kenya.

Ces remarques interviennent alors que de nouvelles manifestations sont prévues pour mardi, après que M. Ruto a annoncé la composition partielle de son cabinet, conservant six membres du cabinet qu'il avait démis de ses fonctions.

Le maintien de six membres du cabinet a déclenché une nouvelle série de protestations, les organisateurs des manifestations accusant le président de réembaucher des personnes qui ont "mal géré" le pays, ce qui a entraîné les récentes manifestations meurtrières qui ont fait plus de 50 morts.

Les récentes manifestations au Kenya avaient commencé pacifiquement pour exprimer des inquiétudes concernant les hausses d'impôts, mais elles sont devenues violentes et meurtrières par la suite.

La tyrannie de la violence

Selon M. Ruto, les manifestations qui ont lieu désormais presque toutes les semaines sont parrainées par des personnes "sans visage" qui cherchent à déstabiliser ce pays d'Afrique de l'Est.

S'exprimant lors d'une cérémonie religieuse dans le comté de Bomet, dans la vallée du Rift, au Kenya, M. Ruto a déclaré : "Nous ne devons jamais, en tant que pays, nous laisser aller à la violence" : "Nous ne devons jamais, en tant que pays, accepter de remplacer notre démocratie par une dictature et une tyrannie de personnes anonymes et sans visage, qui veulent utiliser la violence, la destruction de biens et la perte de vies à la place de la démocratie".

Il a ajouté : "Nous devons préserver la paix et la stabilité de notre nation et la démocratie de notre pays afin qu'elles ne soient pas sapées et sabotées par des personnes sponsorisées, anonymes, sans visage, sans forme, qui veulent utiliser la violence, l'anarchie et le chaos pour contrôler notre nation".

Le président a également déclaré que son gouvernement serait "ferme et déterminé à protéger ce pays de la tyrannie de la violence, de l'anarchie et du désordre".

Un pas en avant

M. Ruto a mis au défi les personnes qui, selon lui, cherchent à déstabiliser le Kenya en "finançant la violence" de "s'avancer et de nous donner leurs opinions alternatives sur la façon de faire avancer le Kenya. Elles ne doivent pas rester anonymes. Ils ne doivent pas rester sans forme ni visage, ils doivent s'avancer et nous dire, au-delà de l'anarchie, de la destruction, de la violence et de la pagaille, quels sont leurs projets alternatifs pour le Kenya".

Qualifiant les commanditaires présumés des violences de "fantômes", M. Ruto a déclaré : "Nous ne pouvons pas renoncer à notre démocratie".

"Nous ne pouvons pas abandonner notre démocratie à des anarchistes anonymes, sans visage et sans forme, qui veulent utiliser la violence, la perte de vies humaines et la destruction de biens pour détruire notre pays".

Le président a également adressé un message aux médias, en particulier aux organes de presse du Kenya.

Allégations contre la Fondation Ford

"Je voudrais demander aux médias de faire preuve de responsabilité dans leurs reportages. Signaler, célébrer, encourager la violence, la destruction de biens, l'anarchie, la pagaille est irresponsable, et si le pays prend la mauvaise direction, il n'y aura rien à signaler, et il n'y aura nulle part d'où signaler", a ajouté M. Ruto.

L'administration de M. Ruto a récemment accusé la fondation américaine Ford de financer les manifestations, affirmant que l'organisation avait versé 5,78 millions de dollars à divers groupes au Kenya entre avril et mai.

La Fondation Ford a toutefois démenti ces allégations.

