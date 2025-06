Le pape François a émis dimanche le souhait que les Jeux olympiques de Paris soient l'occasion d'une trêve dans les conflits mondiaux et il a appelé les athlètes à être des messagers de paix.

Les Jeux débuteront le 26 juillet par une cérémonie d'ouverture sur la Seine qui réunira plus de 10.000 athlètes et une centaine de chefs d'État et de gouvernement.

Lors de son adresse hebdomadaire place Saint-Pierre, le pape a exprimé l'espoir qu'en vertu d'une "tradition ancienne, les Jeux olympiques seront l'occasion d'une trêve dans les guerres et d'un désir sincère de paix".

"N'oublions pas que la guerre est une défaite", a-t-il dit, évoquant les conflits en Ukraine, à Gaza et au Myanmar notamment.

La déclaration finale de la réunion des dirigeants du Groupe des Sept (G7) qui s'est tenue le mois dernier en Italie appelle à une trêve dans les conflits mondiaux pendant les Jeux olympiques.

