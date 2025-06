Les inondations sévères qui ont frappé le Liberia ont conduit un groupe de sénateurs à proposer de déplacer la capitale loin de Monrovia, ville surpeuplée et mal gérée, une suggestion accueillie avec un mélange d'enthousiasme et d'hésitation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Des inondations brutales provoquées par des pluies torrentielles entre la fin juin et le début juillet ont laissé près de 50 000 Libériens dans une situation d'urgence, a déclaré l'agence nationale de gestion des catastrophes.

La capitale, exposée aux inondations, a été particulièrement touchée, en partie à cause de la surpopulation, d'un système d'égouts défectueux et d'un manque de réglementation en matière de construction.

Réunie pour discuter du problème persistant des inondations, une commission mixte du Sénat a suggéré, début juillet, la création d'une nouvelle ville pour remplacer Monrovia.

"C'est une bonne idée, car notre capitale actuelle est un véritable gâchis", a déclaré Chris Kpewudu, un jeune conducteur de moto de la capitale.

"Il y a des ordures partout dans la ville et lorsqu'il pleut, il y a des inondations partout, mais avec une nouvelle ville, elle sera bien aménagée et notre capitale pourrait ressembler, voire plus, à Abuja", a-t-il ajouté.

Abuja, au Nigeria, est l'une des rares capitales prévues sur le continent africain.

Dodoma, capitale de la Tanzanie, et Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, ont également été établies en tant que capitales administratives vers la fin du XXe siècle, les trois villes occupant des positions géographiques centrales dans leurs pays respectifs.

Monrovia compte 1,5 million d'habitants et se situe sur la côte atlantique du Liberia, l'un des pays les plus démunis du monde.

La ville est le centre économique, politique et culturel du pays, le port franc de Monrovia constituant une porte d'entrée pour les exportations libériennes, notamment le minerai de fer, le caoutchouc et le bois, vers les États-Unis et l'Europe.

Mais les infrastructures de la ville, qui fonctionnent mal, ont du mal à faire face à la croissante constante de la population.

