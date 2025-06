La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a limogé deux ministres importants dans le cadre d'un remaniement ministériel majeur, selon le directeur par intérim des communications présidentielles, Sharifa Nyanga.

Le limogeage du ministre des affaires étrangères, January Makamba, et du ministre de l'information, de la communication et des technologies de l'information, Nape Nnauye, dimanche, est intervenu à la suite de rumeurs selon lesquelles ils complotaient secrètement pour contester la candidature à la réélection de la présidente Hassan.

Samia Hassan a pris ses fonctions après la mort du leader populiste John Magufuli.

Mahmoud Thabit Kombo a été nommé membre du parlement et ministre des affaires étrangères et de la coopération avec l'Afrique de l'Est, selon un communiqué publié par le secrétaire en chef Moses Kusiluka. Avant cette nomination, M. Kombo était ambassadeur de Tanzanie en Italie.

Jerry Silaa remplacera Nnauye en tant que nouveau ministre de l'information, de la communication et des technologies de l'information, ajoute le communiqué. Silaa était auparavant ministre des terres, du logement et du développement des établissements humains.

Deogratius John Ndejembi a été nommé ministre des terres, du logement et du développement des établissements humains. Avant cette nomination, M. Ndejembi était ministre d'État au cabinet du Premier ministre (Travail, Jeunesse, Emploi et Personnes handicapées).

Selon le communiqué, Ridhiwani Kikwete a été nommé ministre d'État au cabinet du Premier ministre. Auparavant, M. Kikwete a occupé le poste de ministre d'État adjoint au cabinet du président pour la gestion du service public et la bonne gouvernance.

Cosatto Chumi a été nommé vice-ministre des affaires étrangères, en remplacement de Mabrouk Nassor Mabrouk, qui sera affecté à d'autres fonctions.

Deus Clement Sangu a été nommé ministre adjoint au cabinet du président pour la gestion du service public et la bonne gouvernance.

Dennis Lazaro Londa a été nommé vice-ministre des affaires étrangères et de la coopération est-africaine, en remplacement de Stephen Lujwahuka Byabato, dont la nomination a été révoquée.

Le remaniement comprend également des nominations de secrétaires permanents et de chefs d'administration de district, Eliakim Chacha Maswi devenant secrétaire permanent du ministère des affaires constitutionnelles et juridiques et Mary Gaspar Makondo étant nommée secrétaire administrative régionale pour la région de Ruvuma.

Ce remaniement reflète les efforts de la présidente Hassan pour consolider son administration et relever les défis internes, alors qu'elle se prépare à sa campagne de réélection.

