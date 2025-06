Par David S. Birdsell

Joe Biden a cédé aux pressions intenses qui s'exerçaient sur lui pour qu'il renonce à sa candidature, à la suite de sa prestation désastreuse lors du débat du mois dernier et des inquiétudes croissantes suscitées par son âge avancé.

Dans toutes ses déclarations publiques, le président avait insisté sur la nécessité de rester dans la course. Il avait répété à plusieurs reprises qu'il était le mieux placé pour battre l'ancien président et candidat républicain Donald Trump et qu'il comptait bien gagner la confiance des électeurs le 5 novembre.

Mais dans une lettre publiée au cours du week-end, Joe Biden a déclaré : "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'accomplissement de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat."

Il a également tweeté : "Aujourd'hui, je veux offrir mon soutien total à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates - il est temps de se rassembler et de battre Trump. Faisons-le."

Le défi des démocrates consiste désormais à susciter le plus d'enthousiasme possible autour de l'éventuel candidat. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, il est important de ne pas en faire un fait accompli.

Convention ouverte

Il est vrai que la vice-présidente Kamala Harris est le prochain choix logique. Elle a un attrait considérable pour tous ceux qui veulent des certitudes, mais cela met en avant un deuxième candidat impopulaire - les sondages de la vice-présidente Harris reflètent ceux du président - en place sans aucune contribution populaire.

Un bien meilleur choix serait une convention ouverte, qui utiliserait les trois semaines qui nous séparent du premier jour de la convention, le 19 août, pour présenter trois à cinq candidats.

Il existe de nombreuses options solides. Outre le vice-président Harris, il y a les gouverneurs Gavin Newsom (Californie), Andy Beshear (Kentucky), Gretchen Whitmer (Michigan), Josh Shapiro (Pennsylvanie) et Wes Moore (Maryland).

Les gouverneurs Whitmer et Shapiro sont des leaders populaires dans des États que les démocrates doivent gagner s'ils veulent conserver la présidence.

Ils sont tous relativement jeunes, énergiques, font de bonnes campagnes et sont associés à des positions politiques populaires non seulement parmi la base démocrate, mais aussi parmi les électeurs indépendants.

Pourquoi inviter à un processus ouvert plutôt qu'à un couronnement, étant donné le risque très réel qu'une convention qui s'ouvrirait sans un choix clair de candidat mette en évidence toutes les nombreuses différences entre les démocrates ? La réponse est simple : l'engagement des électeurs et des téléspectateurs.

De nombreux électeurs, en particulier les plus jeunes, ont exprimé leur profonde déception de ne pas avoir eu leur mot à dire dans la direction du parti depuis que Joe Biden, qui s'est engagé en 2020 à être un "pont vers l'avenir", s'est clairement imposé comme tout cet avenir jusqu'en 2028 au moins.

Donner un choix aux citoyens

Les primaires sont terminées et les électeurs ne peuvent avoir aucun impact direct sur le choix des démocrates, mais une campagne brève et respectueuse, menée dans un laps de temps réduit, pour le premier véritable choix que les délégués à une convention nationale ont été invités à faire depuis 1972, a le potentiel de faire les gros titres de la presse nationale tous les jours.

Le contraste avec la convention républicaine de juillet, mais aussi avec toutes les conventions depuis un demi-siècle, ne pourrait être plus clair.

Le président a déjà indiqué qu'il soutenait la vice-présidente Harris, mais il n'a pas encore donné l'ordre à ses délégués de lui apporter leur soutien. Il n'a pas le pouvoir de le faire, mais nombreux sont ceux qui suivraient ses instructions s'il faisait ce choix.

Il devrait s'abstenir. Si la démocratie elle-même est réellement en jeu, et le président a déclaré à plusieurs reprises qu'elle l'était, les démocrates devraient faire la chose la plus démocratique qui soit à l'heure actuelle : organiser une convention ouverte.

L'auteur, David S. Birdsell, est Provost et Senior Vice President for Academic Affairs, Kean University. Ses travaux scientifiques portent sur la communication, la technologie et la gouvernance. Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise de l'université de Virginie et d'un doctorat en communication publique de l'université du Maryland.

Disclaimer : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

