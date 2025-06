L'Algérie a éteint 26 incendies en l'espace de 24 heures dans les régions du centre et de l'est du pays, a annoncé lundi l'Agence de la protection civile.

Les incendies ont touché des forêts, des broussailles, des cultures agricoles et des arbres fruitiers dans plusieurs provinces comme Bejaia, Mila, Bordj Bou Arreridj, Skikda, Setif et Tizi Ouzou.

Aucun blessé n'a été signalé.

La semaine dernière, des équipes mixtes algéro-tunisiennes de lutte contre les incendies ont éteint un feu de forêt qui s'était déclaré dans une zone frontalière de la province de Souk Ahras.

Les autorités algériennes ont lancé il y a plusieurs semaines un système de prévention des incendies de forêt qui comprend 13 avions bombardiers d'eau et 100 drones pour les opérations de surveillance et de suivi.

Les incendies ont fait des dizaines de morts et de blessés en Algérie et ont causé d'importants dégâts matériels ces dernières années, dans un contexte de sécheresse prolongée et de hausse des températures.

